Prêté à l'AS Roma, Renato Sanches enchaîne les pépins physiques. De quoi agacer son entraîneur José Mourinho et à mettre en péril un joli chèque pour le PSG.

Mercato PSG : José Mourinho agacé par Renato Sanches

Après une saison compliquée au Paris Saint-Germain, Renato Sanches a été prêté à l’AS Roma pour avoir du temps de jeu. Après une première apparition de 26 minutes le 20 août dernier, le milieu de terrain portugais a manqué deux matches pour une gêne. Revenu le week-end dernier, le joueur de 26 ans s'est de nouveau blessé ce jeudi soir après 27 minutes de jeu face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa avant de sortir sur blessure. José Mourinho n'a pas caché sa frustration après la rencontre.

« Renato est trop souvent incertain. C’est difficile de comprendre. Le Bayern n'a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C'est un grand joueur qui a besoin de jouer. Il a joué 45 minutes lors du dernier match. Il a eu trois jours de récupération. Il était en super forme pour jouer aujourd'hui, mais il a ressenti quelque chose », a déclaré le coach de la Roma en conférence de presse. Des pépins physiques qui pourraient compromettre une belle affaire pour les Rouge et Bleu.

Renato Sanches prêté avec option d’achat sous condition

Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité conserver Renato Sanches cette saison. Luis Enrique ne comptant pas sur lui. L’ancien milieu de terrain du LOSC a donc été envoyé à l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat. D’après plusieurs médias, l’opération s’élève à 1 million d’euros pour le prêt payant, couplé à une option d’achat évolutive pouvant aller de 11 à 14 millions d’euros en fonction du nombre de matchs disputés. Le journaliste français Guillaume MP révèle que si le Golden Boy 2016 dispute 55% des matchs, Rome payera 11M€, contre 14M€ pour 75% des matchs disputés.