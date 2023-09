Les négociations pour faire venir un nouvel entraîneur à l’OM avancent. La direction phocéenne espère même boucler sa signature cette semaine.

Mercato OM : Le nouvel entraîneur attendu cette semaine à Marseille

Après un match nul prometteur sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a subi un naufrage face au Paris Saint-Germain dimanche soir sur la pelouse du Parc des princes. Dominé dans tous les secteurs de jeu, l’OM s’est incliné face au PSG (4-0) pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. À la suite de cette déconvenue, un homme en particulier est sous le feu des critiques. Jacques Abardonado est pointé du doigt pour son approche tactique décevante.

S’il avait impressionné lors du déplacement à Amsterdam quelques jours plus tôt, l’entraîneur intérimaire est passé à côté de son coaching face au PSG et ne devrait pas poursuivre sa mission à la tête de l’OM plus longtemps. Car la direction marseillaise a mis les bouchées doubles pour faire venir un nouvel entraîneur plus expérimenté.

RMC Sport assure en effet que l’OM reste très optimiste concernant l’arrivée de son nouveau coach et espère finaliser sa signature cette semaine. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait même être présent sur le banc phocéen face à l’AS Monaco samedi prochain. Le président Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta accélèrent ainsi les démarches afin de finaliser ce dossier le plus vite possible.

Christophe Galtier, la priorité de l’Olympique de Marseille

Il reste à connaitre l’identité du futur entraîneur de l’OM. Pour le moment, plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse locale, allant de Jaime Pacheco à Roberto Donadoni en passant par Ruud Van Nistelrooy ou encore Julen Lopetegui. Mais Christophe Galtier est considéré comme la cible prioritaire des dirigeants marseillais. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté.

Libre depuis son départ du PSG, le technicien marseillais n’est pas insensible à l’approche des dirigeants de l’OM. Cet intérêt marseillais représente à ses yeux une belle occasion de revenir en Ligue 1 après une courte période d’inactivité. Toutefois, Christophe Galtier n’est pas vraiment le bienvenu à Marseille.

Bon nombre de supporters marseillais ont lancé une campagne sur la toile avec le hashtag #GaltierNotWelcome pour s’opposer à sa venue. Reste à savoir cela sera suffisant pour éloigner définitivement Christophe Galtier de l’OM. Quoi qu’il en soit, une énorme surprise pourrait avoir lieu dans les prochains jours à Marseille.