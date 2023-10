Filmés en train d’entonner un chant insultant envers l’OM lors de la célébration de la victoire du PSG, les joueurs mis en cause sont sortis du silence sur les réseaux sociaux.

PSG : « Nous regrettons sincèrement », écrivent Dembélé, Kurzawa, Hakimi et Kolo Muani

Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain a humilié l’Olympique de Marseille (4-0), lors du premier Classique de la saison, au Parc des Princes. Mais cette belle soirée a été entachée par une polémique. En effet, au coup de sifflet final du match, plusieurs joueurs de Luis Enrique ont entonné des chants à caractère homophobe à l’endroit de l’OM. Ce dimanche, les joueurs mis en cause ont présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux, face à l’indignation générale que cela a provoquée. Dans un communiqué conjoint, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa ont ainsi fait amende honorable auprès du public et des instances du football français.

« Merci à tous nos supporters d’avoir été présents hier encore à Clermont. Déçus du résultat mais fiers de pouvoir toujours compter sur vous. Il y a une semaine nous fêtions tous ensemble au Parc des Princes notre belle victoire dans le Classique. Après le match, nous nous sommes laissés emporter par l’euphorie », écrivent les partenaires de Kylian Mbappé.

« Nous sommes bien conscients de l’impact de nos gestes et de nos mots vis à vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot. Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses. À l’avenir, nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d’exemplarité. Nous vous attendons toujours aussi nombreux mercredi, à Newcastle. Allez Paris ! », ajoutent les internationaux français et marocains, déjà convoqués par les instances de la Ligue 1.

Dembélé, Hakimi, Kurzawa et Kolo Muani convoqués par la LFP

Après les chants homophobes entendus au Parc des Princes, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) avait annoncé mercredi se saisir du dossier. « Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos », l'instance a décidé de convoquer Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani à la prochaine session de la commission, prévue le 5 octobre prochain à 18 heures.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, les quatre joueurs parisiens lançaient, hilares, des « Marseillais, n… ta mère », tandis que le jeune Warren Zaïre-Emery dirigeait lui un chant victorieux face à la tribune Auteuil. En attendant de connaître la décision de la commission de la LFP, les mis en cause ont décidé de présenter leurs excuses.