Comme annoncé par Thibaud Vézirian depuis des mois, l’OM est en passe d’être cédé aux Saoudiens. Longtemps réticent à l’idée, Frank McCourt serait désormais ouvert à la Vente OM.

Vente OM : « Le club est déjà dealé. Le deal-club est calé, tout se met en place »

Récemment, France-Bleu Provence a conforté Thibaud Vézirian dans ses affirmations concernant une probable cession de l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite. Selon la radio nationale, la Vente OM pourrait être actée dans les semaines à venir. Le club historique pourrait ainsi bientôt passer sous pavillon saoudien. Désormais conforté dans sa position, le journaliste d’investigations repart de plus belle et assène le coup fatal. Lors d'un live Twitch, Vézirian a apporté plus de détails sur cette affaire.

D’après lui, les négociations entre Frank McCourt et les investisseurs saoudiens seraient sur le point de toucher à leur fin. La vente de l'Olympique de Marseille serait donc imminente. « Le club est déjà dealé. Le deal-club est calé, tout se met en place », a annoncé avec assurance Thibaud Vézirian. Sept ans après avoir racheté le club de la Canebière à Margarita Louis-Dreyfus, le milliardaire américain serait proche de passer la main. Mais à une condition.

Une dernière étape à franchir avant la Vente OM

Le Paris Saint-Germain au Qatar, l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite ? La Ligue 1 pourrait prochainement franchir un nouveau cap dans son développement avec l’arrivée de l’Arabie saoudite à Marseille. En effet, selon les renseignements obtenus par le journal sportif L’Équipe, Frank McCourt réclamerait plus de 300 millions d'euros pour vendre l’OM. Depuis son arrivée en 2016, le Directeur général de McCourt Global aurait dépensé entre 450 et 500 millions d'euros pour le rachat du club marseillais, puis pour combler les dettes et ensuite pour réaliser de nombreux investissements lors des différents mercatos passés. Il aimerait donc partir de Marseille avec un gros chèque.