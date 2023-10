Les supporters de l'Inter Miami sont agacés par les absences répétées de Lionel Messi, l'ex-joueur du PSG, sur le terrain. Depuis plusieurs semaines, le club entretient le flou sur la véritable nature de la blessure de l'Argentin, ce qui provoque la colère des fans..

Ex-PSG : absence de Lionel Messi, les fans de Miami ne digèrent pas

Depuis un mois, Lionel Messi n'a disputé que 36 minutes de jeu, ce qui est bien en deçà des attentes des supporters. Alors que les fans de l'Inter Miami espéraient pouvoir profiter du talent exceptionnel de Lionel Messi, ils se retrouvent constamment déçus par son absence sur le terrain.

Les supporters se sont donc tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration face à la situation de l'Argentin passé par le PSG. De nombreux commentaires sur les publications du club ont montré le mécontentement des supporters, certains allant même jusqu'à remettre en question la motivation de Lionel Messi à jouer pour le club malgré son enthousiasme des débuts lorsqu'il venait de quitter le Paris Saint-Germain.

Face à cette grogne grandissante, le club n'a pas réussi à calmer les esprits en entretenant le flou autour de la blessure de Messi (auteur de 11 buts en 11 matchs). Les déclarations vagues et contradictoires de l'entraîneur et des dirigeants ne rassurent pas plus.

Certains supporters se demandent si la blessure de Messi est réellement sérieuse ou s'il y a autre chose derrière ces absences répétées. Les théories vont bon train sur les forums de supporters, alimentant ainsi les spéculations et le ressentiment envers le joueur.

Pourtant Messi est un professionnel reconnu mondialement pour son talent et son dévouement au football. Il a fait ses preuves au cours de sa carrière au FC Barcelone puis au PSG. Il est donc peu probable qu'il se désintéresse soudainement du jeu. Il y a de fortes chances que les spéculations et les théories du complot ne soient que des exagérations de la part des supporters frustrés.

Reste tout de même à voir si Messi sera en mesure de revenir sur le terrain rapidement pour dissiper les inquiétudes des fans de l'Inter Miami.