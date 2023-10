Étincelant en première mi-temps, l’OM a laissé Brighton revenir et égaliser (2-2) pour son second match de Ligue Europa. À la fin du match, Gennaro Gattuso glissé un petit tacle à son prédécesseur Marcelino.

Gennaro Gattuso trouve son OM différent de celui de Marcelino

Même s’il ne dirigeait que son deuxième match sur le banc de l’Olympique de Marseille, le premier au stade Vélodrome à l’occasion de la réception de Brighton (2-2), Gennaro Gattuso commence à connaître ses nouveaux joueurs. Jeudi soir, l’entraîneur italien a publiquement assuré que son OM était bien différent de celui de son prédécesseur Marcelino. S’ils ont réalisé une très bonne première période, Valentin Rongier et ses coéquipiers ont craqué après la pause. En conférence de presse après la rencontre, Gennaro Gattuso a envoyé une petite pique à l’ex-coach marseillais.

« J'ai beaucoup de respect pour Marcelino, mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes », a déclaré le tacticien italien. L’ancien coach de l’AC Milan est ensuite revenu sur ses propos, assurant ne pas vouloir critiquer le travail de Marcelino à l’OM.

« Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c'est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C'est vraiment sur la vitesse qu'il y a une différence », a-t-il ajouté. Malgré tout, le tacticien italien a vu du positif dans la prestation de son équipe.

Gennaro Gattuso : « On s’améliore »

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso s’est montré optimiste malgré l’énorme déception de ce nul concédé face aux hommes de Roberto De Zerbi. « Je remercie encore les joueurs pour les efforts qu’ils sont en train de faire, car cela fait 10 jours qu’on travaille ensemble et tout ne peut pas se faire en une semaine. Il y a encore une marge de progression et on s’améliore », a confié Gattuso.