Depuis la crise extra-sportive de l’OM, le président marseillais Pablo Longoria crée une certaine incertitude grandissante sur son avenir.

L’Olympique de Marseille connaît un début de saison mouvementé, marqué par des échecs sportifs, mais aussi une crise institutionnelle. Le 18 septembre dernier, une réunion avec les groupes de supporters a rapidement viré à un règlement de compte contre les dirigeants marseillais, ce qui a débouché à la démission inattendue de Marcelino. De son côté, Pablo Longoria, temporairement mis en retrait de ses fonctions de président de l'OM, a finalement décidé de rester à son poste.

Le président marseillais a assuré qu’il irait au « bout des choses » et a porté plainte contre les auteurs des « menaces » et graves accusations proférées à son encontre. Cette décision vise « simplement mettre fin à des comportements afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir ». Toutefois, Pablo Longoria jouerait un double jeu en interne. Après avoir suggéré un avenir stable avec l’OM, il soulève aussi des interrogations sur son engagement sur le long terme avec le club phocéen.

L’Équipe explique que l’Espagnol « souffle le chaud et le froid sur son avenir en privé ». En apparence, il se dit prêt à rester en poste coûte que coûte et travaille pour ramener la stabilité à Marseille, en bouclant notamment l’arrivée Gennaro Gattuso sur le banc phocéen. Mais en interne, il serait peu enclin à s’inscrire dans la durée à l’OM.

Une réunion décisive pour Pablo Longoria et ses collaborateurs

Très marqué par le chaos provoqué par les supporters, Pablo Longoria semble ainsi régulièrement changé d’avis concernant son aventure à Marseille. Selon L’Équipe, cette versatilité est même confirmée par l’entourage du dirigeant espagnol qui se dit « qu’il n’a pas trop le choix : il doit assurer sa mission ». D’autant plus qu’une clause spéciale incluse dans son contrat prévoit une rétrocession de plusieurs mois de salaire en cas de départ prématuré. Cette clause encouragerait l’homme de 37 ans à renoncer à ses velléités de départ.

Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria reste jusqu’ici à la tête de l’OM. La source ajoute que le président marseillais, son directeur sportif, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier vont se réunir ce vendredi pour faire le point sur leurs avenirs respectifs. Ils n'ont pas prévu de communiquer sur l’issue de cette rencontre décisive et s’entretiendront ensuite avec le propriétaire Frank McCourt pendant la trêve internationale. Le flou persiste ainsi toujours à la tête de l’OM.