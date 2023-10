L’OM s’est incliné 1-0 sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi soir, lors de la 9e journée de Ligue 1. À la fin du match, Gennaro Gattuso est apparu plutôt remonté.

OM : Gennaro Gattuso très remonté contre le 4e arbitre

Si Francesco Farioli a affiché sa joie après le succès de ses garçons à l’Allianz Riviera face à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a, lui, pesté contre le quatrième arbitre, qui ne lui a pas permis de procéder à un double changement avant le coup franc qui envoie le but de l’OGC Nice.

« Pourquoi on ne m'a pas laissé faire le changement ? Il faut demander au quatrième arbitre (sourire). Je ne sais pas pourquoi, et je me suis fâché sur le coup. Je voulais faire rentrer mes deux joueurs qui sont grands en taille, mais le quatrième arbitre a dit non. Je n'ai pas trop compris. Je crois que c'était pour un problème de couleur sur les chaussettes », a expliqué le successeur de Marcelino au micro de Canal+, avant de reconnaître l'attitude insuffisante de ses hommes.

Gattuso : « Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts »

Dans un match loin d'être flamboyant et spectaculaire, Pierre-Emerick Aubameyang a eu la balle du 1-0 pour l'OM à l'aube du dernier quart d'heure. Lancé dans la profondeur par une superbe passe pied gauche de Valentin Rongier, l'attaquant gabonais file vers les cages et tente une petite balle lobée pied droit. Son tir est hors de portée de Marcin Bulka, mais il vient s'écraser sur le poteau niçois. Cinq minutes plus tard, Leonardo Balerdi, qui venait déjà de prendre un carton jaune, arrive en retard et percute Rosario juste avant la surface de réparation.

L'Argentin prend un deuxième jaune et Nice ouvre le score sur le coup-franc. Une multitude de détails, plus ou moins importants, qui expliquent les 7 points de retard qu'accuse désormais l'OM sur le leader, l’OGC Nice. « On a fait un bon match, oui, mais pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. C'était une bonne performance, oui, mais il va falloir travailler davantage et régler certains détails. Je ne cible personne ce soir, ni mes attaquants ni Leonardo. J'ai dit à mes joueurs que cette défaite allait nous servir pour progresser », a indiqué Gennaro Gattuso.