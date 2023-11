Sous pression au Stade Rennais, Bruno Genesio n’a pas hésité à prendre une sanction à l’encontre d’un attaquant de son équipe, avant le déplacement à Nice.

Stade Rennais : Bruno Genesio sous pression avant Nice !

Le Stade Rennais va mal ce début de saison et pointe à la 8e place avec 13 points, avant la 11e journée de Ligue 1. Bruno Genesio et son équipe se déplacent sur le terrain du leader, l’OGC Nice, dimanche soir (20h45). Un déplacement décisif pour l’entraîneur du SRFC, car il est en sursis. Plusieurs médias l’annoncent sur la sellette, en raison de ses mauvais résultats en championnat. Il compte seulement 2 victoires, pour 6 matchs nul et 2 défaites.

Lors de son passage en conférence de presse, après le nul concédé au RC Strasbourg (1-1) à Roazhon Park, Bruno Genesio avait mis en garde les joueurs qui seraient tentés de tricher, en raison de leur faible temps de jeu. « S'il y en a qui choisissent un autre chemin, ils se mettront en dehors d'eux-mêmes », avait-il prévenu.

SRFC : Ibrahim Salah écarté en envoyé en réserve

Bruno Genesio sera même passé à l’action, à deux jours du déplacement à Nice. Il a écarté Ibrahim Salah (22 ans) de son groupe et l’a envoyé directement en réserve selon L’Équipe. L’ailier gauche marocain ne sera donc pas dans le groupe du Stade Rennais à l’Allianz Riviera, si l’on en croit les informations du quotidien sportif.

Rappelons que la recrue hivernale des Rouge et Noir avait séché la séance réservée aux joueurs ayant peu joué ou pas du tout, contre le RCSA. Frustrée, elle protestait ainsi contre son faible temps de jeu cette saison, soit seulement 194 minutes disputées pour une titularisation, en 8 apparitions en Ligue 2. Ibrahim Salah a pourtant marqué 3 buts, dont un doublé contre le FC Metz lors de la 1re journée du championnat.