Présent au Groupama Stadium, cet après-midi, pour la réception du FC Metz, Tony Parker n’a pas permis à l’OL d’obtenir sa première victoire de la saison en Ligue 1.

OL : Tony Parker, nouveau président de Lyon ?

À la recherche d’un nouveau président après le départ de Santiago Cucci, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, aurait-il porté son choix sur Tony Parker ? Présent au Groupama Stadium ce dimanche pour la réception du FC Metz, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, l’ancienne star des Spurs de San Antonio a lâché une petite bombe sur les ambitions de l’homme d’affaires américain. « J'ai parlé hier avec John Textor. Il veut que je revienne dans le board de l'OL, que j'intègre le board d'Eagle. J'ai envie d'aider, c'est un peu la même famille, l'OL et l'Asvel, on est ensemble, donc si je peux aider, c'est avec plaisir », a déclaré la star française avant d’évoquer ses initiatives à l’endroit du vestiaire lyonnais.

« Je parle surtout avec Alex (Lacazette), Corentin (Tolisso), Maxence (Caqueret), les joueurs que je connais. Ils sont tous motivés, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils sont à fond, je sais qu'ils travaillent dur, et j'espère que ça va être récompensé aujourd'hui », a confié le président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL Lyon au micro de Prime Video. Malheureusement, sa présence n’a pas suffi à booster les hommes de Fabio Grosso face aux Messins.

L’OL arrache le point du match nul au FC Metz

En match comptant pour la 11e journée de Ligue 1, l’OL est parvenue à aller chercher le point du nul contre le FC Metz (1-1) dans les derniers instants de la rencontre. Dominés dans le premier acte par les Grenats, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers se sont montrés plus convaincants au retour des vestiaires. Après un bijou de l’international gambien Ablie Jallow à la 77e minute de jeu pour ouvrir le score pour les visiteurs, Skelly Alvero (21 ans) lui a répondu 7 minutes plus tard pour permettre aux Gones de recoller au score. Après cette rencontre, l’OL demeure lanterne rouge du Championnat tandis que le promu reste 16e et provisoire barragiste. Pour la prochaine journée, Fabio Grosso et ses hommes se déplaceront en Bretagne pour affronter le Stade Rennais de Bruno Genesio.