Le retour de l'AEK Athènes contre l'OM en Ligue Europa promet une ambiance conviviale, même si une menace plane sur les fans marseillais.

AEK Athènes-OM : 600 supporters marseillais attendus en Grèce

L'Olympique de Marseille traverse actuellement une période difficile en championnat. Tenu en échec par le LOSC (0-0) le week-end dernier, l’OM a régressé à la 9e place du classement avec 13 points. Cependant, le club phocéen affiche une dynamique totalement différente en Europa League, en tant le leader son groupe avec une victoire et deux matchs nuls. Le groupe de Gennaro Gattuso compte poursuivre son invincibilité dans cette compétition européenne.

Deux semaines après sa victoire convaincante (3-1) lors du match aller au stade Vélodrome, l'OM se rend en effet en Grèce pour tenter de rééditer cette performance face à l'AEK Athènes. Valentin Rongier et ses coéquipiers pourront d’ailleurs compter sur le soutien infaillible de leurs supporters pour les porter vers la victoire.

La Provence indique en effet que 600 supporters marseillais feront le déplacement jusqu'à Athènes pour occuper la zone qui leur est réservée à l'OPAP Arena, également connue sous le nom de stade Agia Sofia. Quelques dizaines d'entre eux se sont même déjà envolés vers la capitale grecque pour montrer leur soutien à leur équipe. Toutefois, une ombre plane sur les supporters phocéens.

Un risque d’affrontement entre supporters signalé en Grèce

Le média Sport FM révèle que les autorités grecques craignent des affrontements entre les supporters de divers clubs, dont le Panathinaikos, l'Olympiakos, l'AEK Athènes, et l'Olympique de Marseille, qui pourraient se croiser à l'aéroport. Il faudra donc rester très prudent avant la confrontation entre l’AEK Athènes et l’OM, prévue ce jeudi soir à partir de 21 heures.

Malgré cette préoccupation, il est à noter que les supporters de l'OM et de l'AEK Athènes entretiennent des relations très amicales. Le match aller entre les deux équipes s’était déroulé dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. Les fans des deux équipes avaient contribué à créer une ambiance exceptionnelle, donnant un exemple de fair-play et de camaraderie. Le match retour en Grèce devrait donc se jouer dans une atmosphère similaire, offrant un spectacle empreint de respect mutuel.