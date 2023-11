Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, a réagi à la victoire de son équipe sur le terrain de l'AEK Athènes, jeudi soir, en Ligue Europa. Et il s’est lâché.

Gennaro Gattuso : « J’ai un vestiaire de puta madre »

Dans le doute en Ligue 1, l’Olympique de Marseille poursuit sur sa bonne lancée en Ligue Europa. Sans les blessés Valentin Rongier et Pierre-Emerick Aubameyang, les Phocéens ont retrouvé des couleurs en Grèce. Pour la quatrième journée de la phase de groupes de cette compétition européenne, l’équipe Marseille est allée s’imposer sur la pelouse de l'AEK Athènes ce jeudi soir sur le score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Chancel Mbemba (25e) et d’Ismaïla Sarr (90e +3). Grâce à cette précieuse victoire, l’OM reprend la première place du groupe B avec un point d’avance sur Brighton et quatre sur son adversaire grec du soir. Après le match, Gennaro Gattuso s'est dit fier de son vestiaire avec des mots bien à lui.

« J’ai dit avant le match qu'il fallait faire un match de guerrier, car ça allait être une grosse bataille. En face, c'est une équipe qui ne lâche rien. Ce n'était pas facile, mais au final ça a payé. Je suis fier de mon équipe », a déclaré le coach marseillais au micro de Canal+ avant de lâcher avec sourire : « j’ai un vestiaire de puta madre. » Poursuivant, le successeur d’Igor Tudor s’est expliqué sur le brassard de capitaine attribué à Geoffrey Kondogbia en Grèce.

Gattuso : « Kondogbia est un grand joueur »

En l’absence de Valentin Rongier et malgré la présence de Pau Lopez, vice-capitaine de l’OM, Gennaro Gattuso a fait le choix de Geoffrey Kondogbia pour porter le brassard contre l'AEK Athènes. Pour le tacticien olympien, la raison était toute simple. « Kondogbia est un grand joueur, qui a joué à l'Inter, l'Atletico. C'est naturel pour lui d'être capitaine. J'ai expliqué à Pau Lopez que je n'aimais pas mettre le gardien capitaine parce qu'il faut aller parler à l'arbitre, etc. Il l'a très bien accepté et compris », a expliqué Gattuso.