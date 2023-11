La future vente de l’ASSE par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vient d’être relancée avec un timing précis pour la finalisation de cette transaction.

Vente ASSE : La date de l’opération est enfin connue

L'AS Saint-Étienne est en quête de nouveaux investisseurs depuis plusieurs années. Les propriétaires actuels, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ont déjà exprimé leur volonté de céder le contrôle de leur club, mais les négociations pour la finalisation de cette transaction sont ralenties, voire stoppées par les exigences financières élevées des dirigeants stéphanois. Ces derniers se montrent très gourmands pour la cession de leur bien. Sauf que la donne a changé durant ces dernières semaines.

La situation financière délicate de l’ASSE, qui ne possède plus d'actifs joueurs pour combler son déficit annuel de 20 millions d'euros, à pousser la direction du club à revoir sa position. L’Équipe assure en effet que Bernard Caïazzo refuse de réinjecter de l'argent dans le club tandis que Roland Romeyer a perdu cette capacité. Du coup, la vente de l’ASSE est devenue une nécessité pour insuffler une nouvelle dynamique au club.

Face à cette réalité, la valeur de l'ASSE serait actuellement estimée entre 10 et 15 millions d'euros, loin des 100 millions espérés par Bernard Caïazzo, il y a quatre ans. La source ajoute que les propriétaires actuels souhaitent même finaliser la vente de l’ASSE dès l'ouverture du mercato d'hiver, soit le 1er janvier.

Un candidat se dégage pour le rachat de l’ASSE

Ce calendrier fixé par les dirigeants de l’ASSE vise à renforcer l'équipe de Santé durant le mercato de janvier afin d'optimiser ses chances de remonter en Ligue 1 la saison. De plus, le repreneur devra ajouter entre 30 et 40 millions d'euros pour pallier le déficit de fonctionnement et maintenir une équipe compétitive. Un bonus sera également envisagé en cas de remontée des Verts en Ligue 1. Reste encore à trouver un repreneur à temps pour l’ASSE.

Pour le moment, un groupe d'investisseurs français, actif depuis décembre 2022 et porté par Paulo Tavares, ancien footballeur devenu conseiller sportif, se positionne comme un candidat potentiel pour racheter l'AS Saint-Étienne. Même si leur première offre a été acceptée par les propriétaires du club, des blocages ultérieurs avaient empêché la concrétisation de la transaction. Cependant, ce groupe d'investisseurs français semble toujours actif sur le dossier.

Les négociations se poursuivraient en coulisse. Parallèlement, la piste menant à un repreneur américain, identifié par KPMG, reste aussi envisageable. Ainsi, l’AS Saint-Étienne semble se rapprocher d'une vente qui redéfinira l'avenir du club, tout en offrant la possibilité à de nouveaux investisseurs de prendre en main la destinée des Verts.