Après avoir décidé de rester à son poste de directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice est revenu sur le départ de son ancien coach Bruno Génésio.

Mercato Stade Rennais : Bruno Génésio et Florian Maurice, zéro problème au SRFC

Quelques heures après le communiqué officiel annonçant sa décision de poursuivre son aventure avec le Stade Rennais, Florian Maurice a levé un coin de voile sur ses relations avec Bruno Génésio, qui, lui, a préféré quitter ses fonctions d’entraîneur. En exclusivité sur RMC Sport, le directeur sportif du club breton a assuré qu’il n’avait aucun différend avec le technicien de 57 ans qu’il connaît depuis ses 18 ans. « Je l’ai déjà dit et redit : il n’y avait pas de problème relationnel entre Bruno Genesio et Florian Maurice », a reconnu le dirigeant de 49 ans.

Sur le plateau de l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien attaquant explique notamment : « quand Bruno était là, je venais tous les matins avec un immense plaisir de le voir, un immense plaisir de travailler avec lui. » Alors que les mauvaises langues évoquaient une relation compliquée entre les deux hommes, Maurice assure qu’il prenait son petit-déjeuner et son déjeuner avec Génésio. Si cela avait été le cas, une telle intimité n’aurait pas existé entre eux. Le directeur sportif du SRFC retient finalement « qu’il y a des gens qui vous veulent du bien, et des gens qui vous en veulent un peu plus. » Critiqué pour son dernier mercato estival, l’ancien recruteur de l’Olympique Lyonnais refuse de faire amende honorable.

Florian Maurice : « On ne fait jamais 100% dans le recrutement »

Après douze journées de Ligue 1, le Stade Rennais occupe une triste 13e place. Pour beaucoup d’observateurs, ce début de saison compliqué résulte du mauvais recrutement qui a été effectué durant l’été. Mis au banc des accusés, Florian Maurice refuse toutefois de s’excuser parce qu’on « ne fait jamais 100% dans le recrutement. » Alors que l’équipe rennaise manque d’un défenseur central expérimenté à l’image de Nemanja Matic au milieu de terrain, Maurice assure qu’un « mercato va arriver, on verra s’il y aura des ajustements à faire. » Bien sûr, après discussions avec le nouvel entraîneur Julien Stéphan.