Après un début de saison timoré, le RC Lens semble avoir retrouvé sa vitesse de croisière. Les hommes de Franck Haise alignent des statistiques qui le confirment.

RC Lens : Les Sang et Or peuvent rêver grand

Tout n'est pas encore rose mais les signaux paraissent actuellement au vert pour le RC Lens en Ligue 1. Les choses vont de mieux en mieux pour les hommes de Franck Haise, même si c'est parfois poussif. La victoire 3-2 assurée face à l'Olympique Lyonnais samedi en est une parfaite illustration. Un succès au bout de l'effort avec une force de caractère, qui a de quoi remonter le moral aux Lensois après leur déculottée 6-0 subie face à Arsenal. C'est la troisième victoire de suite pour le RC Lens et qui améliore davantage les statistiques des Sang et Or.

Le RC Lens est dans une forme étincelante et les chiffres le prouvent à suffisance. Si la victoire contre les Lyonnais était la troisième consécutive, elle est aussi la suite d'une série de 9 matchs sans la moindre défaite pour les Lensois en championnat. De quoi les éloigner encore un peu plus de la zone rouge, tout en les rapprochant des places qualificatives en compétitions européennes.

RC Lens, deuxième meilleure équipe derrière le PSG

Vice-champion de France la saison dernière, le RC Lens doit confirmer ou tout au moins se rapprocher de ses standards récents. Tout porte à croire que Kevin Danso et ses partenaires sont sur la bonne voie après avoir traversé une zone de turbulence en début de saison. Grâce à leur belle série actuelle, les Lensois s'illustrent à une place de choix dans les pattes du Paris Saint-Germain. En effet, sur les 9 derniers matchs de Ligue 1, le RC Lens est la deuxième meilleure équipe derrière le champion en titre de France. Ce qui confirme la régularité de cette équipe qui a encore de quoi faire rêver pour la suite de la saison.

Une équipe encore très perfectible

Si tout semble aller mieux pour les Lensois, il est aussi clair qu'ils ont encore une marge de progression intéressante. Et ce d'autant plus que le RC Lens est une équipe encore très perfectible. Sur le plan défensif, Franck Haise et son équipe doivent encore progresser notamment sur les phases arrêtées où ils ont concédé assez de buts cette saison. Dans l'animation offensive, il y a des progrès à faire espérant le retour en grâce et en très bonne forme d'un certain Elye Wahi recruté cet été à 35 millions d'euros.