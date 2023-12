Nouveau Directeur général de l'OL, Laurent Prud'homme a l'expérience pour redresser l'OL, selon John Textor, dans son message adressé aux supporters du club rhodanien.

L'OL officialise la nomination de Laurent Prud'homme, le nouveau DG

L’OL a officialisé la nomination de son nouveau Directeur général, ce mardi. Avant le communiqué officiel du club, Laurent Prud’homme en personne avait posté un message sur son compte X, dans lequel il a confirmé avoir pris ses fonctions depuis lundi, après sa nomination par le président John Textor. L’arrivé du dirigeant de 49 ans à la direction générale de Lyon était prévue en janvier 2024. Mais il a anticipé sa venue et s’est immédiatement mis à la tâche. Les propriétaires du club apprécient son engagement. L’Olympique Lyonnais a ainsi adressé ses remerciements à Laurent Prud’homme, pour avoir pris ses fonctions plus tôt que prévu, « surtout dans un contexte où le club poursuit sa restructuration ».

Le nouveau DG des Gones a confié ses premières impressions au site internet du club. Il se réjouit également de la confiance du milliardaire américain, grand patron de l’OL Groupe. « Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre de revenir pour servir mon club », a-t-il déclaré. En effet, Laurent Prud’homme a fait ses études à Lyon et est un supporter du club rhodanien. « Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous et J'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique Lyonnais », a-t-il rassuré, dans la suite de sa réaction.

De grands chantiers attendent Laurent Prud'homme à l'Olympique Lyonnais

De grands défis attendent le nouveau bras droit de John Textor. Il doit redresser les finances de l’OL, qui est surveillé de près par la DNCG, et remettre l’équipe sur de bons rails. Toujours sur le plan sportif, la recherche d’un nouvel entraineur et le mercato hivernal sont les priorités. Deux dossiers qui devraient être gérés par David Friio, le nouveau Directeur sportif, sous la supervision du DG. Lyon a besoin de joueurs en renfort cet hiver, pour tenter de se maintenir en Ligue 1. L’équipe confiée provisoirement à Pierre Sage, à la suite du licenciement de Fabio Grosso, est dernière du championnat en 13 matchs disputés.

Prud'homme a le profil parfait et la confiance de Textor pour redresser Lyon

Mais pour conduire et superviser tous ces chantiers, Laurent Prud’homme a la confiance totale de John Textor. Ce dernier avait indiqué que l’ancien PDG de L’Equipe a le profil parfait pour aider Lyon à retrouver son passé glorieux. « Il a une grande expérience du monde du football professionnel. […]. C'est un professionnel des médias chevronné. Il a une profonde compréhension des droits TV et des négociations associées. C'est absolument crucial à court et moyen terme, car c'est l'une de nos sources de revenus les plus importantes », avait justifié le patron de Eagle Football, tout en précisant : « Laurent Prud’homme sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l'Olympique Lyonnais ».

Le nouveau dirigeant de l’OL a une riche expérience dans le monde des médias, de la technologie et du divertissement. II est également passé chez Canal+, au Groupe TF1, à Eurosport ou encore à Discovery, en plus de L’Equipe.