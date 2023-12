Alors que Gennaro Gattuso se prépare à faire sans plusieurs joueurs africains de son effectif en janvier, l'OM passe à l'action pour une piste en interne.

Mercato OM : Marseille active l'option Bilal Nadir pour Gennaro Gattuso

L'Olympique de Marseille devrait faire face à un nombre important d'absents dans son effectif d'ici la trêve hivernale. Plusieurs joueurs africains évoluant au club devraient rejoindre leurs sélections respectives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. C'est donc à un mois plein sans des joueurs clés que Gennaro Gattuso. Ces départs concernent notamment les Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi, et les Sénégalais Iliman Ndiaye, Pape Gueye et Ismaïla Sarr. Contraints de recruter pour compenser ses absences attendues, l'OM active déjà une première option.

Le club a décidé de regarder dans sa jeune garde, en plus d'aller à la recherche de renforts sur le marché en janvier. Ainsi, la direction du club de la cité phocéenne veut prolonger le séjour de Bilal Nadir sur la Canebière. Alors que son contrat devrait s'achever au terme de cette saison 2023-2024, le jeune marocain de 20 ans va bénéficier d'un nouveau contrat. C'est la parade trouvée par les soins de Pablo Longoria pour renforcer le groupe de Gennaro Gattuso.

Bilal Nadir bientôt prolongé

Avec cinq joueurs clés qui seront absents durant une période d'un mois, Gennaro Gattuso sait qu'il manquera d'options. Pour lui en finir, les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont déjà entrés en contact avec Bilal Nadir pour lui proposer un renouvellement de contrat, selon Foot Mercato. Avec seulement quatre apparitions en Ligue 1 cette saison, le milieu de terrain fait partie de ces rares joueurs marocains qui ne disputeront pas la CAN 2023 sous Walid Regragui. Il tient ainsi une bonne opportunité pour engranger du temps de jeu, dans une période qui s'annonce bien longue à Marseille.