À la veille du match contre le Borussia Dortmund, le PSG a reçu une mauvaise nouvelle. Luis Enrique est confronté à un coup dur dernière minute en attaque.

Dortmund-PSG : Gonçalo Ramos absent à l'entraînement

Deuxième du groupe F avec deux petits points d’avance sur ses poursuivants, l’AC Milan et Newcastle United, le Paris-Saint-Germain aborde son dernier match des phases de la Ligue des champions avec crainte. Le PSG tentera de s’imposer ce mercredi soir à Dortmund en vue de terminer à la première place et se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Mais une défaite en terre allemande risque de couter très cher aux Parisiens qui seraient alors reversés en Ligue Europa.

L’incertitude plane donc autour de ce match capital pour l’avenir européen du PSG. Et à l’approche de ce duel contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain est confronté à une absence majeure en attaque. Gonçalo Ramos a manqué la séance d’entraînement de ce mardi, ce qui sème le doute sur sa disponibilité face aux Jaunes et Noirs.

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé l'absence de l’avant-centre à l'entraînement à cause d'une grippe survenue la nuit dernière. Un nouveau point médical sur son état de santé sera fait demain. « On verra si sa maladie se soignera et s’il pourra être dans le groupe », a indiqué l’entraîneur du PSG devant les médias.

Luis Enrique refuse toute excuse face au Borussia Dortmund

L’absence de Gonçalo Ramos arrive à un moment où le Paris SG est déjà affaibli dans ce secteur de jeu avec la suspension d’Ousmane Dembélé. L’entraîneur du PSG assure que l’absence d’un joueur « ne sera pas une excuse » pour ce choc très attendu. De plus, avec l’effectif mis à sa disponible, Luis Enrique explique qu’il « est toujours plus facile de remplacer un joueur absent ».

Luis Enrique précise qu’il ne va « jamais se plaindre de l'absence d'un joueur » et fera tout son nécessaire pour revenir de Dortmund avec les trois points. Son objectif est de « gagner à Dortmund et finir premier du groupe », sans regarder la pression autour du match et sans se focaliser sur le résultat de l'autre match de poule entre Newcastle et l'AC Milan.