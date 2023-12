Deux pistes de l’ASSE ont fuité, à deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal. L’une serait recommandée par Olivier Dall’Oglio.

Mercato ASSE : Olivier Dall'Oglio insiste sur ses priorités

Olivier Dall’Oglio a insisté sur le mercato hivernal après le match nul de l’ASSE à Bordeaux (0-0). Il a clairement indiqué ses besoins prioritaires pour cet hiver. Dans ses propos confiés à beIN Sport, il a réclamé un attaquant de profondeur et au moins un arrière latéral capable de jouer à gauche comme à droite. Le nouvel entraineur de Saint-Etienne s’est également inquiété pour les absences pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). « Il faut étoffer […]. Peut-être mettre du nombre en attaque aussi. La CAN, ça inquiète tous les coachs... », a-t-il déclaré.

Pour rappel, quatre joueurs de l’ASSE sont potentiellement concernés par la CAN : Dylan Batubinsika (défenseur central, RD Congo), Ibrahim Sissoko (avant-centre, Mali), Benjamin Bouchouari (milieu, Maroc), Karim Cissé (attaquant, Guinée). Olivier Dall’Oglio ne peut pas compter également sur Ibrahima Wadji (avant-centre), dont le retour est espéré à la mi-janvier.

Mercato : Irvin Cardona réclamé par Olivier Dall'Oglio ?

La première piste stéphanoise est révélée par l’Insider Gaël B42. Olivier Dall’Oglio souhaiterait faire venir Irvin Cardona (26 ans) à Saint-Etienne. L’attaquant évoluant à Augsbourg est un ancien protégé du nouveau coach des Verts à Brest. Il était également dans le viseur du club ligérien, mais il avait préféré s’exiler en Allemagne en janvier 2023. Cependant, il ne joue pas avec le club allemand. Sa dernière apparition en Bundesliga remonte au 7 octobre. L’ASSE devrait négocier le prêt d’Irvin Cardona, car il est sous contrat jusqu’en juin 2027 et les Verts n’ont pas les moyens de le transférer. Sa valeur marchande est évaluée à millions d’euros.

Mercato : Opa Nguette visé par Saint-Etienne

Le deuxième joueur dont le nom est associé à Saint-Etienne est Opa Nguette (29 ans). Contrairement à l’ancien monégasque, l’ex-attaquant du FC Metz (2016-2022) est libre de tout engagement, depuis la fin de son contrat au FC Baniyas aux Emirats Arabes Unis. En plus, il a une grande expérience du championnat de France, soit 147 matchs en Ligue 1 et 70 matchs en Ligue 2. « Une expérience et un profil que l'ASSE ne dispose pas. Sa polyvalence (ailier ou avant-centre) pourrait également plaire au board stéphanois en plus de son faible coût pour le signer », indique Peuple-Vert. Néanmoins, un gros doute demeure évidemment sur la forme du Franco-Sénégalais qui n’a plus rejoué depuis 6 mois.