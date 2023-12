L'OL n'a toujours pas nommé un nouvel entraineur pour succéder à Fabio Grosso. L'intérimaire Pierre Sage est toujours dans l'incertitude, à une semaine de l'ouverture du mercato hivernal.

Mercato OL : Pierre Sage toujours en attente sur son avenir

L'OL n'a toujours pas communiqué sur son entraineur pour 2024. L'intérim de Pierre Sage, qui avait été prolongé jusqu'à la trêve hivernale a pourtant pris fin depuis le 20 décembre et la 17e journée de Ligue 1. Plusieurs sources, dont L'Equipe ont évoqué le maintien du directeur du Centre de formation de l'Olympique Lyonnais sur le banc de touche de l'équipe professionnelle, jusqu'à la fin de la saison. Ce dernier est intéressé par la prolongation de son intérim comme il l'a confié avant la mi-saison. Bénéficiant du soutien des cadres du vestiaire des Gones et également de la majorité des membres de la direction du club rhodanien, Pierre Sage avait déclaré, avant la troisième victoire consécutive de son équipe contre le FC Nantes (1-0) : « si on veut que l’intérim se prolonge, il faut être performant ».

Mais à ce jour, l'OL n'a pas encore pris de décision officielle concernant le technicien de 44 ans, même si la tendance est vers son maintien. D'après les informations du quotidien Le Progrès, « Pierre Sage n’a reçu aucune contre-indication sur le fait qu’il poursuivra sa mission à la tête » des Gones en 2024 et est allé en vacances.

Mercato : Jamal Alioui pressenti à la place de Vulliez dans le staff de Lyon

Si Pierre Sage n'est pas encore fixé sur son sort, le journal régional croit savoir que son adjoint, Jean-François Vulliez (51 ans), devrait quitter le staff technique de Lyon, au profit de Jamal Alioui. Ce dernier est un proche du coach intérimaire de l'OL, et il a quitté son poste de manager de Bourges Foot 18 il y a peu.

D'après les précisions d'Olympique et Lyonnais, le technicien de 41 ans « connait bien la maison OL pour y avoir été formé ». En plus, le média spécialisé souligné que « ses relations avec Pierre Sage ne se limitent pas au simple cadre professionnel ». En attendant les premières recrues de l'hiver, le staff technique lyonnais devrait connaitre un réaménagement dans les prochains jours.