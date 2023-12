Le mercato hivernal du PSG est encore loin d'être bouclé. Luis Campos pourrait sauter sur une nouvelle belle opportunité en Amérique du Sud.

Mercato PSG : Allen Obando dans le viseur de Luis Campos

Le Paris Saint-Germain est à fond sur la piste des jeunes talents prometteurs du football mondial. Où qu'ils se trouvent, Nasser Al-Khelaifi est déterminé à mettre les moyens qu'il faut pour aller les dénicher. Alors que le mercato hivernal s'ouvre dans quelques jours, le double champion en titre de France est déjà sur le point de boucler la signature de deux cracks brésiliens. Il s'agit de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, tous évoluant à Botafogo. Mais la course pourrait ne pas s'arrêter à ces deux nouvelles recrues. Ces dernières heures, Allen Obando est annoncé dans le viseur du PSG. Le jeune buteur, âgé seulement de 17 ans, fait craquer Luis Campos qui aurait des vues sur le prodige équatorien, selon Sergio Basantes. Ce qui démontre à suffisance la détermination du club parisien à s'aligner sur la piste des talents en émergence.

Allen Obando, un crack à 7 millions d'euros

International U17, le jeune attaquant a fait quatorze apparitions en équipe nationale des U17 de l'Equateur avec six buts marqués. Lié au Barcelona SC jusqu'au 31 décembre 2024, Allen Obando pourrait ne pas aller au bout de son contrat. Le jeune crack attire les convoitises de plusieurs clubs en Europe. L'AS Monaco et le City Group seraient notamment sur le coup avec une valeur marchande fixée à 7 millions d'euros pour le Sud-américain. Un montant qui suffirait pour s'offrir les 80% des droits du joueur, tandis que son club d'appartenance souhaite conserver 20% sur une future revente. L'intérêt de Luis Campos et du PSG semble réel puisque les discussions seraient bien avancées entre les deux parties. Les lignes pourraient donc bouger dans les prochaines semaines.