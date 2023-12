L’ASSE a effectivement repris les entrainements, ce vendredi matin. Quelques joueurs manquaient à l’appel, en plus des deux convoqués officiellement pour la CAN.

ASSE : Batubinsika et Cissé à la CAN, Sissoko en attente

Comme annoncé, l’ASSE a repris les entrainements ce vendredi au Centre sportif Robert-Herbin. Les Stéphanois sont revenus à L’Etrat après une dizaine de jours de vacances. Ils ont ainsi entamé la préparation de la phase retour du championnat. Mais l’équipe d’Olivier Dall’Oglio n’était pas au grand complet. Il manquait évidemment Dylan Batubinsika et Karim Cissé. Le défenseur central Congolais et le jeune attaquant guinéen sont retenus dans leur sélection respective pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

D’après les informations d’Evect, Ibrahim Sissoko manquait également à l’appel ce matin. Mais son absence lors de la reprise est justifiée. Inscrit sur la pré-liste du sélectionneur du Mali, le meilleur buteur de Saint-Etienne est en attente de la liste définitive des Aigles maliens. Il est donc écarté provisoirement du groupe.

Wadji, Bentayg et Larsonneur absents aussi à la reprise

D’autres joueurs, non concernés par la CAN qui se dispute en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février, étaient aussi absents lors de cette rentrée. Ce sont les deux blessés de longue date : Ibrahima Wadji et Mahmoud Bentayg. L’avant-centre et l’arrière latéral gauche devraient être de retour à l’entrainement en janvier 2024, comme l’avait annoncé Olivier Dall’Oglio avant à la trêve hivernale.

Gautier Larsonneur également était parmi les absents. Mais la source précise qu’il est excusé pour cette séance de reprise. Le retour du gardien de but N°1 de l’ASSE est annoncé pour demain samedi. Non sélectionné avec le Maroc, Benjamin Bouchouari était lui présent.

Les Verts reprennent au petit trot

Pour cette première séance, le média spécialisé indique qu’elle a démarré par un footing par petits groupes. Les Verts « ont retouché le ballon par la suite, avec un atelier à base de petites combinaisons avec finition dans les buts ». La séance a été clôturée par « une conservation de balle sur espace réduit », entre les deux équipes formées, pendant que les gardiens de but « travaillaient spécifiquement avec leur entraîneur, Jean-François Bédénik », d’après les informations de la source.

Liste des joueurs présents à la première séance collective de l’ASSE :

M. Dreyer, E. Green, B. Fall, F. Tardieu, V. Lobry, T. Monconduit, Amougou, Bladi, Appiah, Owusu, Briançon, B. Bouchouari, D. Chambost, M. Cafaro, A. Moueffek, G. Charbonnier, A. Gauthier, S. Diarra, M. Nadé, L. Pétrot, M. Rivera, C. Fall.