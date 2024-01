Malgré la signature d'Adryelson, l'Olympique Lyonnais cherche toujours un défenseur central et aurait coché le nom de David Carmo du FC Porto.

Mercato OL : John Textor tient la corde pour David Carmo

L'Olympique Lyonnais a enfin débloqué son mercato avec l'officialisation de la double signature de Lucas Perri et Adryelson. Mais John Textor est encore loin d'être satisfait de son recrutement et en voudrait toujours plus, notamment en défense centrale. Après le Brésil, les dirigeants du club lyonnais se tournent cette fois-ci vers le Portugal pour une piste qui mène au FC Porto. Il s'agit de David Carmo, un défenseur central portugais âgé de 24 ans. Il viendrait renforcer le groupe de Pierre Sage pour la course au maintien en Ligue 1. Ceci après un début de saison catastrophique qui a vu les Gones plonger dans les profondeurs du championnat, occupant même la dix-huitième place à quelques journées de la fin de la première partie de la saison.

Porto pose une condition pour David Carmo

L'Olympique Lyonnais explore toutes les opportunités possibles pour se renforcer dans des secteurs clés de son équipe. En jetant son dévolu sur David Carmo, John Textor semble avoir trouvé son bonheur en un défenseur qui manque cruellement de temps de jeu et n'a disputé que douze matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Porto. L'objectif des Gones est de proposer aux Dragons un prêt payant de moins d'1M€ assorti, si possible, d'une option d'achat. Cependant, l'OL n'est pas seul à s'intéresser au Portugais, puisque plusieurs autres clubs seraient également sur le coup. Mais à en croire RMC Sport et Foot Mercato, c'est bien le club rhodanien qui tiendrait la corde pour la signature de David Carmo.

Toutefois, il faudra faire preuve de patience du côté de l'Olympique Lyonnais. Malgré l'intérêt très affiché de John Textor, le FC Porto aurait fixé une condition pour laisser filer son joueur. La direction des Dragons, qui n'est pas fermée à un départ de Carmo, voudrait bien d'abord lui trouver un remplaçant avant de boucler le dossier.