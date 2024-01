L'AS Saint-Etienne a officialisé l'arrivée de Irvin Cardona depuis quelques jours. Il retrouve notamment chez les Verts Olivier Dall'Oglio.

ASSE : Olivier Dall'Oglio ravi de la signature de Irvin Cardona

Après des années passées ensemble au Stade Brestois, Irvin Cardona et Olivier Dall'Oglio vont de nouveau travailler ensemble. L'attaquant français a rejoint son ancien entraîneur à l'AS Saint-Etienne en provence d'Augsbourg. Très titularisé du côté du club de Bundesliga, il a rejoint les Verts en prêt pour les six prochains mois. Heureux de ses retrouvailles avec Cardona, Dall'Oglio affiche déjà ses attentes vis-à-vis de son ancien protégé. Le technicien français s'attend à ce « qu’il fasse du Irvin comme on le connaît », le présentant comme « un garçon généreux qui fait beaucoup d’effort ». Très opportuniste devant les buts, le Nîmois a gagné en maturité et n'est plus le même joueur à 26 ans, puisqu'il est maintenant dans la force l'âge. Dall'Oglio assure d'ailleurs que Irvin Cardona vient pour aider les Stéphanois et progresser également.

Olivier Dall'Oglio évoque la position de Cardona

Septième de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne doit remonter la pente pour se rattraper dans la course à la montée en Ligue 1. C'est dans cette optique que Loïc Perrin a réussi à faire signer Irvin Cardona chez les Verts. L'ancien Brestois apporte une polyvalence qui réjouit le technicien français. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne assure qu'il peut jouer sur les trois postes de l’attaque. Un grand avantage pour un joueur qui aime les grands espaces.