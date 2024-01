Frank McCourt a beau cacher son jeu, la vente de l'Olympique de Marseille serait plus que jamais proche d'être bouclée, avec une date fixée.

Vente OM : Frank McCourt négocie depuis de longs mois

La nouvelle fait grand bruit et fera encore l'actualité pendant plusieurs jours. Ces dernières heures, de nouvelles révélations indiquent que le processus de la vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite est sur de bonne voie. Frank McCourt aurait même entamé les discussions depuis septembre. Il y a quelques jours, un journaliste saoudien a révélé que le Fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite hésiterait entre le rachat de l'OM ou de l'AC Milan. Depuis, le club français serait devenu la principale option des Saoudiens. Les choses semblent même avoir beaucoup évolué au point que la vente de l'OM ne serait plus qu'une question de semaines. A en croire le média spécialisé Le Foot, l'opération devrait être bouclée dans les prochaines semaines, avec les premières annonces qui devraient rapidement tomber de la part du dirigeant américain de l'OM et des saoudiens.

La vente de l'OM bouclée avant fin janvier?

Après d'intenses discussions, et des mois de négociations, l'Olympique de Marseille serait proche de basculer sous pavillon saoudien. D'après les informations du magazine Le Foot, le club phocéen pourrait devenir la propriété des Saoudiens avant la fin du mois de janvier. Frank McCourt travaille sur le, dossier, avec ses avocats, depuis septembre au point de voir les voyants virer progressivement au vert pour boucler le deal. Le même média évoque des sources proches du propriétaire américain de l'OM qui assurent qu'un « premier accord sur la vente pourrait être officialisé avant la fin du mois de janvier ». Dans le même temps, d'autres sources indiquent que « l’officialisation de la transaction pourrait atteindre le printemps ». Sauf que jusque-là, toutes les sources ne donnent aucune certitude quant à la date exacte de l'officialisation de la vente de l'Olympique Lyonnais.