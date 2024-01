Pour renforcer son entrejeu durant ce mercato d’hiver, l’OM s’est positionné sur un milieu offensif du Borussia Dortmund. Le contact a été établi.

Mercato OM : Prise de contact entre Pablo Longoria et Giovanni Reyna

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille suite à l’arrivée récente de Jean Onana. Le milieu de terrain camerounais ne sera pas le seul renfort de l’OM cet hiver, puisque les dirigeants phocéens continuent d’explorer des pistes pour renforcer leur équipe. Le poste d'arrière gauche demeure une priorité pour le club, et le nom de Josh Doig, évoluant actuellement à l'Hellas Vérone, revient avec insistance. Les négociations sont en cours, et l’OM espère concrétiser ce transfert le plus rapidement possible.

Par ailleurs, l'Olympique de Marseille cherche aussi à étoffer son milieu de terrain, et les regards se tournent désormais vers Giovanni Reyna, le jeune milieu offensif du Borussia Dortmund. Sky Sports indique en effet qu’une prise de contact a déjà eu lieu entre les représentants du joueur et le club présidé par Pablo Longoria, ce qui laisse présager des discussions intenses dans les jours à venir entre les différentes parties.

Giovanni Reyna prêt à quitter le Borussia Dortmund cet hiver

En dépit de son potentiel prometteur, Giovanni Reyna peine à s’imposer au Borussia Dortmund. Cette saison, le milieu offensif américain n’a disputé que huit rencontres de Bundesliga, pour une seule titularisation. Conscient qu’il lui sera difficulté d’inverser la tendance sous les ordres d'Edin Terzić, le joueur de 21 ans compte profiter du mercato hivernal pour changer d’air et trouver un club avec lequel il pourra s’épanouir davantage.

Il aurait ainsi mandaté ses représentants pour lui trouver un nouveau point de chute. Et visiblement, l’OM ferait partie des clubs contactés. Les recruteurs marseillais verraient en Giovanni Reyna un atout précieux pour compenser le départ de certains joueurs appelés à participer à la CAN 2023. Azzedine Ounahi et Amine Harit font partie de ces absents. Giovanni Reyna pourrait ainsi contribuer à combler ce vide. Les discussions sont en cours, et la possibilité d'un prêt de six mois est actuellement étudiée en interne pour le milieu offensif du BVB 04.