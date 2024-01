En plus de l’arrivée imminente d’Ulisses Garcia, Pablo Longoria souhaite aussi muscler l’attaque de l’OM et s’active pour recruter Giovanni Reyna.

Mercato OM : Pablo Longoria étudie la faisabilité d'une arrivée de Giovanni Reyna

En ce début d’année 2024, l’Olympique de Marseille est privé d’un tiers de son effectif. Pas moins de sept joueurs clés de l'OM sont partis disputer la CAN 2023, ce qui aura sans doute un impact sur la compétitivité de l’équipe en cette seconde partie de saison. Conscient de cette situation, l’OM profite donc du mercato d’hiver pour étoffer ses rangs. D’ailleurs, après la récente signature de Jean Onana, le club phocéen s’apprête à accueillir une deuxième recrue hivernale. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Ulisses Garcia va rejoindre Marseille cet hiver.

Un accord a déjà été conclu pour son transfert à hauteur de 3 millions d’euros. Le défenseur suisse est même attendu ce mardi à Marseille afin de passer sa visite médicale, avant de s’engager officiellement avec le club. Toutefois, la direction de l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si un second latéral gauche de qualité est attendu à Marseille dans le but de compenser le prochain départ de Renan Lodi, les dirigeants marseillais travaillent aussi sur l’arrivée d’un nouvel élément offensif. Le nom de Giovanni Reyna est évoqué. L’Équipe indique en effet que des discussions ont démarré entre le club phocéen et l’entourage du milieu offensif du Borussia Dortmund afin d’étudier la faisabilité d’un potentiel transfert.

Giovanni Reyna enclin à un départ du Borussia Dortmund

Giovanni Reyna traverse actuellement une période délicate au Borussia Dortmund, n’ayant disputé que huit rencontres de Bundesliga pour une seule titularisation. Un bilan assez décevant pour le joueur de 21 ans qui compte profiter du mercato hivernal pour changer d’air et trouver un club propice à son épanouissement. Le natif de Durham aurait ainsi demandé ses représentants pour lui trouver une nouvelle porte de sortie, et l’OM ferait partie des destinations envisagées.

Le président Pablo Longoria et son équipe verraient en lui un précieux atout pour compenser certains départs liés à la CAN à la CAN, comme les absences d'Azzedine Ounahi et Amine Harit. La possibilité d'un prêt de six mois serait présentement étudiée en interne pour le milieu polyvalent du Borussia Dortmund. Son contrat avec le club allemand expire en juin 2025 et sa valeur marchande estimée à environ 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.