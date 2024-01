Dans le viseur du Paris Saint-Germain pour renforcer son milieu de terrain, Joshua Kimmich est déjà sous pression et devrait vitre décider de son avenir.

Mercato PSG : Luis Enrique rêve de Joshua Kimmich

A Paris, on n'est pas prêt de se contenter des recrues déjà enregistrées jusque-là sur ce mercato hivernal. Après avoir officialisé l'arrivée de Lucas Beraldo, Luis Campos et la direction du club parisien attendent de sceller l'avenir de Gabriel Moscardo. Le jeune milieu de terrain a vu son transfert retardé à cause d'une blessure qui lui a été identifiée au pied. Mais avant, le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer le départ de Nordi Mukiele, prêt à faire ses valises du Parc des Princes, ceci afin de gagner du temps de jeu ailleurs en prélude à l'Euro 2024. Le latéral gauche serait d'ailleurs une cible pour le Bayern Munich, ce qui ferait les affaires du club français qui a des vues sur Joshua Kimmich.

Sous contrat chez les Bavarois jusqu'en 2025, le milieu de terrain de 28 ans serait tenté par l'envie de tenter un nouveau challenge. Ce qui tombe bien puisque l'international allemand a un profil qui plairait très bien à Luis Enrique, l'entraîneur du double champion en titre de France. L'objectif est de profiter de son expérience et de sa polyvalence pour renforcer le milieu de terrain. Sauf que le Bayern Munich n'est pas ouvert à un départ de l'un de ses hommes forts.

Le Bayern veut prolonger Joshua Kimmich

Habitué à faire des folies sur le marché des transferts, Nasser Al Khelaifi voudrait bien réaliser un autre gros coup avec la signature de Joshua Kimmich. Mais il devra encore patienter puisqu'un départ du joueur de 28 ans, du Bayern Munich, n'est pas pour cet été. En effet, le club de la Bundesliga est en discussion pour prolonger son milieu de terrain. Selon Le10Sport, une deadline serait même fixée à Kimmich qui doit donner sa réponse à ses dirigeants allemands d'in l'été prochain. Il a donc plusieurs mois pour réfléchir et décider de la suite de sa carrière.