Toujours en quête de nouveaux renforts, l’OM a dégainé une première offre pour le milieu de terrain de Fenerbahçe, Ismail Yüksek.

En ce début d'année 2024, l'Olympique de Marseille continue d'animer le marché des transferts avec des recrues pour le moins inattendues. Après les signatures de Jean Onana et Ulisses Garcia, le club phocéen s'apprête à accueillir Faris Moumbagna, un attaquant camerounais, pour un transfert estimé à environ 8 millions d'euros. Tout est déjà réglé en interne pour sa venue, son officialisation est imminente. Toutefois, les dirigeants de l’OM ne comptent pas ralentir leur rythme sur le marché des transferts. Ils travaillent déjà sur d'autres renforts.

Le poste de latéral gauche est particulièrement scruté, avec des noms tels qu'Adrien Truffert et Saïd Benrahma évoqués ces derniers jours afin de succéder à Renan Lodi. En parallèle, l'OM explore d'autres pistes surprenantes, notamment celle menant à Ismail Yüksek, milieu défensif de Fenerbahçe. Le média turc AS Marca rapporte en effet que l'OM a soumis une offre de 15 millions d'euros pour le joueur de 24 ans en vue de tuer toute concurrence dans ce dossier. Il reste à voir si cette proposition suffira à conclure l'opération.

Lyon reste aussi à l’affût pour Ismail Yüksek

Pour le moment, Ismail Yüksek prend le temps de la réflexion concernant son avenir. D’autant plus que le milieu de terrain turc est courtisé par d'autres clubs. En plus de l'OM, l'Olympique Lyonnais aurait également formulé une offre d'environ 11 millions d'euros pour le transfert du joueur. L'intrusion de l'OM, avec une offre plus alléchante que celle de Lyon, pourrait bien changer la donne dans ce dossier.

En tout cas, le président Pablo Longoria semble déterminé à créer la surprise sur le marché des transferts en s'attaquant à des cibles inattendues. La bataille entre l'OM et l'OL pour Ismail Yüksek promet ainsi d'ajouter du suspense à ce mercato hivernal, et la décision finale du natif de Bursa devrait avoir un impact significatif sur les plans des deux clubs rivaux.