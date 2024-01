L'OM négocie avec Pape Gueye pour lui offrir un nouveau contrat, mais le Sénégalais n'est pas pressé et a pris une grosse décision pour son avenir.

Mercato OM : Pape Gueye, une décision prise après la CAN ?

De retour à la compétition après plusieurs mois de suspension, Pape Gueye doit déjà discuter de la suite de son avenir à l'Olympique Lyonnais. Le Sénégalais est en fin de contrat en juin 2024 et peut déjà discuter avec le club de son choix. Mais à Marseille, Pablo Longoria voudrait bien conserver le milieu de terrain avec une prolongation. Actuellement avec l'équipe nationale du Sénégal pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Gueye a déjà reçu deux propositions pour un nouveau contrat à l'OM. Alors que la direction du club phocéen attend toujours une réponse, le joueur a pris une grosse décision pour son avenir. Selon les informations de Téléfoot, le joueur de 24 ans n'a pas encore répondu aux deux propositions de prolongation que lui a faites le club phocéen. Il se donne le temps de la réflexion et ne prendra aucune décision avant la fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Un départ de Pape Gueye n'est pas exclu

Le suspense reste donc entier quant à la décision de l'international sénégalais pour son avenir. Loin d'avoir une place de titulaire indiscutable dans le groupe de Gennaro Gattuso, le joueur craint pour la suite de sa carrière chez les Phocéens. Cependant, le club ne souhaiterait pas voir Pape Gueye partir gratuitement à la fin de la saison, d'où des propositions de contrat pour une prolongation. Mais du côté du joueur, un départ n'est pas exclu, même s'il préfère rester au club si toutes les conditions sont réunies. Il ne manque pas de prétendants et a d'ailleurs récemment été annoncé sur les radars de Burnley. Le club de Premier League souhaiterait le relancer l'été prochain.