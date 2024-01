Nouvellement joueur de l'Olympique de Marseille, Faris Moumbagna s'est exprimé sur sa signature avec une déclaration inquiétante.

OM : Faris Moumbagna réalise un rêve en signant à Marseille

L'attaquant camerounais est la dernière recrue hivernale de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille. Mais Faris Moumbagna ne fera pas ses débuts de si tôt avec le reste du club, puisqu'il se retrouve actuellement en Côte d'Ivoire où il participe à la CAN 2023 avec le Cameroun. Il a signé au club pour un contrat de quatre ans contre huit millions d'euros. Un rêve devenu réalité pour Faris Moumbagna, comme il l'a confié lui-même, assurant qu'il n'aurait jamais pensé signer à l'OM. Le Camerounais de 23 ans se réjouit du fruit d'un travail qu'il entend bien continuer. Signer à l'OM est « juste une satisfaction qu’il faut continuer de remplir », a déclaré Moumbagna. Arrivé dans un club ambitieux, le natif de Yaoundé sait qu'il y aura beaucoup d'attente et surtout de gros enjeux.

Faris Moumbagna n'a échangé ni avec Longoria, ni avec Gattuso

L'Olympique de Marseille est engagé en compétition européenne et doit aussi se battre pour une place qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Faris Moumbagna sera donc très attendu et il en a conscience. S'il préfère laisser les supporters le découvrir, le Cameroun se décrit lui-même comme étant un joueur avec de « la vitesse, la finition, du jeu aérien » et qui ne lâche rien. Mais en attendant de débarquer sur la Cannebière, Moumbagna n'a toujours pas encore échangé avec Pablo Longoria ni avec Gennaro Gattuso. Cependant, il révèle avoir déjà eu des contacts avec Medhi Benatia, avec qui il « a eu un bon feeling », comme l'a notifié.