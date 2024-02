OM : Coup dur en défense pour Gasset avant le choc contre Clermont

Trois jours avant le déplacement de l’OM à Clermont dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset est confronté à un souci physique au sein de sa défense.

OM : Jean-Louis Gasset privé d’un défenseur contre Clermont

L’Olympique de Marseille, sous la direction de Jean-Louis Gasset, a trouvé progressivement son rythme avec deux victoires consécutives en autant de matchs. Cette nouvelle dynamique insufflée par le nouvel entraîneur de l’OM suscite de l’espoir dans les rangs des supporters, qui espèrent voir leur équipe enchaîner un troisième succès ce samedi contre Clermont. Cependant, le défi s’annonce ardu, même si les Marseillais sont résolus à obtenir un résultat positif face à leur adversaire clermontois.

À quelques jours de cette confrontation cruciale de la 27e journée de Ligue 1, l’équipe de Jean-Louis Gasset s’est d’ailleurs retrouvée à la Commanderie pour peaufiner les derniers réglages lors d’une séance d’entraînement. Mais des nouvelles préoccupantes sont arrivées de l’infirmerie, concernant Michael Murillo.

Blessé lors du match de Coupe de France contre le Stade Rennais le 21 janvier dernier, le latéral droit de l’OM est toujours en convalescence. Malgré une première partie de saison prometteuse, l’international panaméen de 28 ans n’a pas pu participer aux sept derniers matchs de son équipe. Et selon les informations de L’Équipe, la situation médicale de Michael Murillo ne montre aucun signe d’amélioration, ses douleurs aux adducteurs persistent toujours.

Michael Murillo ne fera pas son retour avant la trêve internationale

De plus, aucune date de retour sur les terrains n’a été fixée pour le latéral droit recruté cet été en provenance d’Anderlecht pour 2,5 millions d’euros. Il suit pourtant un protocole de soins strict, mais sa guérison prend plus de temps que prévu. Selon le quotidien sportif, Michael Murillo ne devrait pas reprendre la compétition avant la prochaine trêve internationale, à partir du 17 mars, et son absence devrait se prolonger encore quelques semaines.

Cette nouvelle représente un coup dur pour l’OM, privé d’un élément important en défense pour les matchs à venir. L’équipe devra trouver des solutions alternatives pour pallier cette absence et continuer sur sa lancée positive sous la direction de Jean-Louis Gasset.