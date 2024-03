Avant Villarreal, Gasset attend avec impatience un renfort à l’OM !

L’OM retrouve jeudi prochain Villarreal en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset espère compter sur un renfort de taille pour ce choc.

OM : Jean-Louis Gasset souhaite compter sur Samuel Gigot contre Villarreal

Après avoir infligé une défaite cinglante au match aller, l’Olympique de Marseille se prépare à retrouver Villarreal en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. Avec un avantage confortable de 4 buts à 0, les Marseillais sont en position de force pour valider leur qualification en quarts de finale, même si la prudence reste de mise. Malgré l’écart du score, l’entraîneur de Villarreal, Marcelino, garde espoir en la capacité de son équipe à réaliser un exploit retentissant.

Toutefois, le technicien espagnol est conscient que la tâche sera très difficile face à un OM en pleine confiance sous la houlette de Jean-Louis Gasset. Ce dernier, qui vise une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, entend bien terminer le travail entamé au match aller. Pour cette rencontre européenne, Jean-Louis Gasset espère d’ailleurs pouvoir compter sur le retour de Samuel Gigot, victime d’une entorse à l’épaule qui l’a éloigné des terrains lors des derniers matchs.

Samuel Gigot, un atout supplémentaire en défense

Photo : Samuel Gigot

Son absence a permis à Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba de se mettre en évidence, mais un retour de Samuel Gigot serait un atout supplémentaire pour renforcer la défense de l’OM. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a exprimé son impatience de retrouver son vice-capitaine et sa confiance en l’ensemble de ses défenseurs pour maintenir la solidité défensive contre le Sous-marin jaune. « J’attends Samuel Gigot avec impatience », a-t-il confié.

Le retour du défenseur français devrait évidemment offrir à Gasset plus d’options tactiques pour composer sa défense. Avec une avance confortable à préserver, l’OM devra faire preuve de solidité défensive tout en restant vigilant face à un éventuel sursaut d’orgueil de Villarreal. Les Marseillais savent que rien n’est acquis jusqu’au coup de sifflet final et aborderont ce match retour avec sérieux et détermination.