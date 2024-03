À deux jours du choc contre le PSG, l’OM s’est entraîné ce vendredi matin à la Commanderie. Et Jean-Louis Gasset a pu compter sur le retour de deux joueurs clés.

OM : Jean-Louis Gasset avec Samuel Gigot et Ulisses Garcia à l’entraînement

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Cette affiche promet une ambiance électrique, d’autant plus que le record d’affluence du Vélodrome sera battu pour ce Classico tant attendue. Toutefois, le défi pour Jean-Louis Gasset et ses hommes s’annonce colossal, surtout en considérant les nombreuses blessures qui ont frappé l’effectif phocéen durant la trêve internationale.

La liste des blessés est considérable pour l’OM. Outre les joueurs absents depuis un long moment comme Valentin Rongier, Samuel Gigot et Bilal Nadir, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Ulisses Garcia et Jonathan Clauss, touchés avec leurs sélections respectives, sont venus allonger cette liste , compliquant davantage la tâche de Jean-Louis Gasset pour composer son équipe. Cependant, des nouvelles encourageantes ont émergé lors de l’entraînement de ce vendredi.

Le journaliste Karim Attab assure que Samuel Gigot et Ulisses Garcia, deux joueurs incertains jusque-là, étaient bien présents à la Commanderie et ont participé à la séance d’entraînement du jour, laissant entrevoir un possible retour pour le choc contre le PSG. Le défenseur central Samuel Gigot, qui se remet d’une blessure à l’épaule, devra confirmer sa forme avant d’être considéré comme opérationnel pour la rencontre du dimanche. De même, Ulisses Garcia, touché aux adducteurs, montre des signes positifs de récupération, ce qui pourrait offrir une solution à Jean-Louis Gasset pour pallier l’absence de Jonathan Clauss.

Leonardo Balerdi et Pape Gueye sont toujours absents

Néanmoins, la situation reste incertaine pour Leonardo Balerdi et Pape Gueye, tous deux absents de l’entraînement en raison de blessures. Malgré des rapports optimistes quant à leur retour, l’entraîneur de l’OM devra attendre jusqu’au dernier moment avant de prendre une décision définitive concernant leur disponibilité pour le match face au PSG.

Dans cette période délicate marquée par les blessures, l’OM devra puiser dans ses ressources pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. La conférence de presse de Jean-Louis Gasset, prévue ce vendredi après-midi, permettra d’avoir un aperçu plus précis de l’état de son groupe et des choix tactiques envisagés pour ce Classico.