OM : 4 absents déjà dans le groupe de Gasset, aucun risque face au PSG

À deux jours du choc entre l’OM et le PSG, Jean-Lous Gasset s’est présenté ce vendredi en conférence de presse. L’occasion pour lui de confirmer quatre absences majeures dans son groupe.

OM : Jean-Lous Gasset confirme quatre absences contre le PSG

L’Olympique de Marseille se prépare à un choc de taille ce dimanche contre le Paris Saint-Germain, un match où Jean-Louis Gasset devra composer avec plusieurs absences certaines au sein de son groupe . Quatre joueurs sont d’ores et déjà indisponibles pour ce Classico au Vélodrome. Il s’agit de « Bamo Meité, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana », comme l’a confirmé l’entraîneur de l’OM devant les médias. Leurs contributions manqueront certainement à l’équipe marseillaise.

En plus de ces absences, des incertitudes persistent également concernant la disponibilité de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye. Les deux joueurs de l’OM n’ont pas participé à la séance de vendredi, ils sont restés aux soins. Le latéral suisse Ulisses Garcia est aussi dans le flou quant à sa participation au match contre le PSG. Malgré des rapports encourageants sur l’état de santé de ces trois joueurs, Jean-Louis Gasset devra prendre une décision au dernier moment en fonction de leur évolution.

L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs indique qu’il ne prendra aucun risque avec ses joueurs blessés : « S’il y a le moindre doute, le joueur ne jouera pas ». Cette prudence est essentielle pour éviter d’aggraver les blessures et de compromettre davantage la situation de l’équipe.

Jean-Louis Gasset veut créer la surprise face au PSG

Malgré ces difficultés, Jean-Louis Gasset reste optimiste quant aux chances de son équipe face au leader du championnat. L’entraîneur de l’OM compare même cette confrontation à une possibilité de créer la surprise : « En football, sur un match, tout est possible », a-t-il Cette mentalité combative est essentielle pour motiver ses hommes et maintenir l’esprit de compétition au plus haut niveau.

Ce match contre le PSG sera donc un véritable test de résilience pour l’OM, qui devra puiser dans ses ressources et faire preuve de solidarité pour rivaliser avec une redoutable équipe parisienne. La confiance et la détermination affichées par Jean-Louis Gasset sont des atouts précieux dans ce contexte difficile, en vue de relever ce défi avec brio au Vélodrome, malgré les obstacles.