OM : Gasset soulagé, sa défense se renforce avant d’affronter le LOSC

Un retour bienvenu pour Jean-Louis Gasset vient d’être confirmé ce jeudi, soit à la veille du périlleux déplacement de l’OM à Lille en championnat.

OM : Jean-Louis Gasset enregistre un précieux renfort en défense

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille ira défier le LOSC sur le terrain du stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Ce match revêt une importance capitale pour l’OM dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Pour les hommes de Jean-Louis Gasset, une défaite signifierait un écart de 10 points avec la 4e place, synonyme de préliminaires de la C1.

Consciente de l’enjeu de cette rencontre, l’équipe phocéenne mettra ainsi tout en œuvre pour obtenir un résultat positif à Lille. Cependant, cette mission sera très difficile en raison du nombre important de joueurs blessés dans l’effectif de l’OM. Les absences de Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Valentin Rongier, Bilal Nadir et Jean Onana compliquent la tâche de Jean-Louis Gasset. Mais dans cette période délicate, l’entraîneur de l’OM peut pousser un ouf de soulagement avec le retour de l’un de ses défenseurs.

Michael Murillo a repris l’entraînement collectif ce jeudi

Karim Attab, journaliste de Maritima Medias, annonce en effet que Michael Murillo a repris l’entraînement collectif ce jeudi, à la veille du match contre le LOSC. Le latéral droit panaméen semble complètement remis de ses gênes musculaires, offrant ainsi un renfort important à Gasset pour compenser l’absence de Jonathan Clauss sur le flanc droit.

#LOSCOM le point sur la séance du jour : Murillo est de retour (2e entraînement collectif pour lui) pour le reste Sarr, Clauss, Rongier, Mbemba, Onana, Simon et Nadir sont absents de la séance. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/2tja1jEy2W — Karim Attab (@karimattab1) April 4, 2024

D’autres bonnes nouvelles émergent également de l’infirmerie de l’OM. Leonardo Balerdi, sorti face au PSG en raison de crampes, devrait être disponible pour affronter le LOSC. Le défenseur central argentin s’est entraîné normalement cette semaine, de même que Samuel Gigot. Quant à Chancel Mbemba, même s’il montre des signes encourageants, il ne sera pas apte à jouer contre Lille.

« Chancel Mbemba sera trop juste pour demain. Il va reprendre le footing ce week-end et je pense qu’il sera disponible pour Benfica« , a annoncé Gasset en conférence de presse. Plusieurs joueurs de l’OM restent encore absents. Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Bilal Nadir et Jean Onana ne seront pas disponibles pour le match. Malgré ces défis, l’OM aborde ce rendez-vous contre le LOSC avec détermination, espérant renouer avec le succès pour rester dans la course à la Ligue des champions.