L’AS Saint-Etienne droit vers la Ligue 1, il envoie un message fort

Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a une nouvelle occasion de se rapprocher encore plus de son objectif, la montée en Ligue 1. Les Verts reçoivent l’AC Ajaccio à l’occasion de la 32e journée. En conférence de presse, un des cadres d’Olivier Dall’Oglio a tenu à envoyer un message clair aux concurrents directs.

L’AS Saint-Etienne encore plus proche de la montée

Tout va bien à Saint-Etienne et les voyants semblent désormais au vert pour un retour des Stéphanois en Ligue 1. Le club du Forez a retrouvé une certaine stabilité depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio. En chute libre sous Laurent Battles, les Verts sont en roues libres et sont actuellement deuxièmes de Ligue 2 après une victoire étriquée 1-0 face à Concarneau.

Samedi, Irvin Cardona et ses partenaires auront l’opportunité de faire un nouveau pas de plus vers un retour dans l’élite du football français. L’AS Saint-Etienne se déplace pour affronter l’AC Ajaccio, une équipe qui se bat pour le maintien en Ligue 2. « Un déplacement délicat », comme l’a signifié Mathieu Cafaro en conférence de presse.

« Les chasseurs d’Auxerre »

Dès son arrivée, Dall’Oglio a été très clair sur ses objectifs : il veut être champion de Ligue 2, synonyme d’un retour en Ligue 1. Alors qu’il a pris la tête de l’ASSE fin décembre 2023, le technicien français est en train de réussir son pari, avec un message fort adressé aux joueurs. « Le coach disait il y a quelques semaines que même si on passait second, on serait toujours les chasseurs mais les chasseurs d’Auxerre », a révélé Mathieu Cafaro.

Il y a deux mois, les Verts ne pouvaient s’imaginer à la deuxième place du championnat. Aujourd’hui dauphins de l’AC Ajaccio, les Stéphanois veulent maintenir la dynamique et continuer à chasser. « On s’est mobilisé avec une incroyable série, on est deuxième, on va continuer et on va chasser encore. », a confié le milieu de terrain dans des propos sur le site de l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne, toujours viser haut

Invaincus sur les cinq derniers matchs, le club du Forez a tout pour retrouver la cour des grands qu’il a quitté depuis trois saisons. Pour ce final, Dall’Oglio peut compter sur un Cafaro qui se sent bien après avoir disputé 60 minutes face à Concarneau. « Mentalement, on a hâte de finir la saison car on s’est donné le droit de jouer quelque chose de vraiment beau », a-t-il déclaré.