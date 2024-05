Mercato : L’AS Monaco s’aligne pour Mohamed Abdelmonem

Mohamed Abdelmonem, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du continent africain, attire l’attention de deux grands clubs européens, dont l’AS Monaco.

Mohamed Abdelmonem, l’option africaine pour le mercato de l’AS Monaco

À 25 ans, le défenseur central égyptien d’Al-Ahly et de la sélection nationale égyptienne (25 sélections) est prêt pour un nouveau défi en Europe. Mohammed Abdelmonem s’est révélé au plus haut niveau en 2020 dans le championnat égyptien et a brillé lors de la CAN 2021 avec les Pharaons, contribuant à leur deuxième place dans la compétition.

Cette saison, il a disputé 31 matches et s’apprête à participer une fois de plus à la finale de Ligue des Champions africaine avec Al-Ahly face à l’ES Tunis. Abdelmonem dispute peut-être sa dernière saison avec les Diables Rouges. Selon Foot Mercato, l’AS Monaco est très intéressé par l’Égyptien pour cet été. Son profil agressif sur l’homme, rapide et très à l’aise balle au pied, correspond aux critères recherchés par le club de la principauté.

Monaco n’est pas le seul sur le dossier

Mohammed Abdelmonem serait bien ouvert à l’idée de rejoindre l’Europe cet été pour une nouvelle expérience. Si l’AS Monaco se montre très intéressé par son profil, le club français devra tout de même faire face à la concurrence d’un autre club.

Il s’agit de Galatasaray qui a également montré un intérêt pour Abdelmonem. Actuellement estimé à 3 millions d’euros, Abdelmonem représente une option abordable pour les clubs à la recherche d’un défenseur central de qualité.