OL-PSG : Veille de finale, les enjeux du match

L’OL et le PSG s’affrontent demain en finale de la Coupe de France. Une affiche de rêve qui cache de nombreux enjeux majeurs.

OL : Vers un premier titre en 12 ans ?

Demain soir, à 21 heures, l’OL va affronter le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Si l’avantage a largement tourné en faveur du PSG ces derniers mois, cette affiche réserve toutes ses surprises.

L’Olympique Lyonnais va tenter de conquérir son premier titre depuis 2012, et un trophée des champions remporté face à Montpellier. Alexandre Lacazette est le seul rescapé de l’équipe de l’époque, ce qui signifie qu’aucun des autres joueurs présents dans l’effectif lyonnais n’a remporté de trophée avec le club rhodanien.

Malgré cette longue disette, les Lyonnais arrivent avec confiance pour cette finale. « C’est une affiche rêvée, et on a l’ambition de ramener la Coupe à Lyon » a par exemple déclaré David Friio au Progrès. Même son de cloche pour Corentin Tolisso : « On n’y va pas en claquettes. On veut vraiment gagner«

PSG : Un dernier trophée pour Mbappé

Côté parisien, l’affiche est forcément un peu moins attendue. Le club de la capitale a remporté la Coupe de France 6 fois depuis son rachat par QSI en 2011, et s’avance clairement comme le favori de cette finale.

Cependant, le PSG reste sur deux échecs dans la compétition, avec à chaque fois une élimination dès les huitièmes de finale (face à Nice en 2022 et face à Marseille en 2023). Les hommes de Luis Enrique auront peut-être cela en tête au moment d’entrer sur la pelouse, notamment certains joueurs de l’effectif qui n’ont pas encore ce trophée à leur palmarès.

Cette rencontre sera également le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot parisien. L’attaquant français aura sans doute à coeur de faire une belle dernière partie et de remporter un dernier trophée avec son club de coeur.