Real Madrid : Que va faire Rodrygo avec l’arrivée de Mbappé ?

Depuis la signature officielle de Kylian Mbappé au Real Madrid le 3 juin, beaucoup d’enjeux sportifs questionnent dans la capitale espagnole. A commencer par la place de Rodrygo qui avait énoncé des envies de départ.

Rodrygo a des envies de départ

Comme on pouvait s’y attendre, Rodrygo est la cible des interrogations après l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si Vinicius Junior est indiscutable, le brésilien est clairement le joueur qui pourrait faire les frais d’un éventuel surpeuplement en attaque chez les Merengue. Il a été auteur de 17 buts et 9 passes décisives en 51 matchs cette saison.

Une chose est sure, il aura du mal à s’imposer face à la concurrence de Kylian Mbappé s’il espère maintenir sa place dans l’équipe. Récemment, il avait renforcé les spéculations sur un possible départ en entretenant le doute sur son avenir à Madrid, alors que des rumeurs faisaient état d’un intérêt de Manchester City et du PSG.

Rodrygo rétropédale

Rodrygo, sous contrat jusqu’en 2028, a récemment déclaré qu’il y avait suffisamment de place pour tout le monde à la Casa Blanca : « Il est possible de jouer tous ensemble. Je pense qu’Ancelotti trouvera un moyen. Les bons joueurs doivent jouer ensemble. » Il semble qu’il ait donc changé d’avis et qu’il souhaite rester au Real Madrid.

Hier soir, sur El Chiringuito, les experts du Real Madrid ont affirmé que Rodrygo s’est résigné. La célèbre émission espagnole assure qu’il n’est absolument pas inquiet de l’arrivée de Kylian Mbappé. Il est conscient d’être souvent le premier à être remplacé pendant les matchs et qu’il n’est donc pas intouchable. Le Brésilien sait qu’il bénéficie du soutien de Carlo Ancelotti.