FC Nantes : Kombouaré viré avant le mercato, retour de Conceição au FCN ?

Le FC Nantes version Antoine Kombouaré peine à briller cette saison. 14ᵉ en Ligue 1, le FCN se prépare à un mercato hivernal mouvementé. Sergio Conceição, déçu par le mercato estival, pourrait faire son retour sur le banc du club nantais.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré vers la sortie

En effet, avec sa 14ᵉ place au classement de Ligue 1, à seulement un point de la relégation, le FC Nantes répète la difficile saison 2023-2024, où il avait également flirté avec la descente. L’avenir d’Antoine Kombouaré s’est forcément assombri sur le banc des Jaunes et Verts, et c’est une situation courante dans le football. Du côté des dirigeants du FCN, même si on lui laisse encore un peu de temps pour redresser la barre, ses chances de rester à son poste jusqu’au mercato hivernal semblent minces.

Les Kita auraient déjà pris contact avec Sergio Conceição, piégé par les événements du dernier mercato estival. Ce dernier, courtisé par plusieurs clubs prestigieux, dont l’Olympique de Marseille, s’est finalement retrouvé sans club. La raison ? Le technicien portugais visait une place de choix en Premier League, tout en entretenant de faux espoirs auprès de Pablo Longoria, président de l’OM. Ce dernier, ayant compris le double jeu de l’ancien coach du FCN, a brutalement abandonné cette piste pour s’intéresser à Roberto De Zerbi, actuel entraîneur du club phocéen.

Possible retour de Sergio Conceição au FCN à une condition

Sergio Conceição n’a finalement rejoint ni l’OM ni aucun des nombreux clubs anglais qui l’avaient sollicité et qui l’avaient poussé à demander une résiliation de son contrat au FC Porto. Désormais sans club, il pourrait envisager un retour en Ligue 1 et au FC Nantes, qu’il connaît bien pour avoir déjà occupé son banc lors de la saison 2016-2017. Même si ses performances à l’époque n’étaient pas spectaculaires (13 victoires, 8 défaites et 5 matchs nuls), il s’est depuis nettement amélioré.

Après son passage au FC Nantes, Sergio Conceição a enregistré 274 victoires, 55 défaites et 50 matchs nuls, tout en remportant trois titres de champion du Portugal (2018, 2020 et 2022) ainsi que quatre Coupes du Portugal (2020, 2022, 2023 et 2024). Pour les Kita, son retour serait une excellente manière de redonner confiance aux joueurs.

Le principal obstacle pour le propriétaire du FC Nantes reste cependant les finances. Sergio Conceição ne devrait accepter de revenir qu’à condition d’avoir la garantie d’un budget mercato conséquent pour recruter de nouveaux joueurs. Continuer avec le même effectif qu’Antoine Kombouaré ne serait sans doute pas un argument suffisant pour convaincre le technicien portugais de reprendre les rênes du club.