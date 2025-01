Coup de tonnerre : Le Napoli annonce le transfert de Kvaratskhelia au PSG

Sauf énorme surprise de dernière minute, Khvicha Kvaratskhelia va défendre les couleurs du PSG dès cet hiver. L’entraîneur du Napoli, Antonio Conte, a confirmé ce samedi le départ de son attaquant géorgien.

Mercato PSG : Antonio Conte annonce la décision de Kvaratskhelia

Six mois après l’échec de leur première tentative, le Paris Saint-Germain et Khvicha Kvaratskhelia vont finalement se retrouver durant ce mercato hivernal. De passage en conférence de presse ce samedi, Antonio Conte a annoncé la décision de l’international géorgien de changer d’air en quittant les rangs du SSC Naples. Dépité, le coach italien a fini par céder face à la détermination de l’ailier de 23 ans.

« On parle d’un joueur important. L’été dernier, j’en ai parlé avec le président et j’ai voulu avoir certaines garanties techniques en exigeant de conserver certains joueurs clés. Même si lui et d’autres joueurs avaient demandé à être vendus, j’ai œuvré pour cela et j’ai réussi à garder ceux que je souhaitais », a déclaré Antonio Conte avant d’avouer que Kvaratskhelia va quitter le club cet hiver.

« Kvara a demandé à être vendu. Je suis déçu, c’est un coup dur et je dois l’accepter. Je ne voudrais pas qu’il pense un jour que, s’il reste, je l’ai retenu contre son gré. Je l’ai fait l’été dernier en pensant le convaincre de la qualité du projet, mais visiblement je n’y suis pas parvenu. Nous perdons un joueur important », a ajouté l’entraîneur des Partenopei.

D’après le journaliste Gianluca Di Marzio, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain ne serait plus qu’une question de temps. Une tendance désormais confirmée en France.

Accord total pour Khvicha Kvaratskhelia

Tôt ce matin, Gianluca Di Marzio a annoncé un accord verbal entre les dirigeants du PSG et leurs homologues du Napoli sur la base d’un transfert pouvant atteindre les 70-75 millions d’euros. Ce montant pourrait varier en fonction de l’inclusion de Milan Skriniar dans la transaction. Et selon les derniers renseignements obtenus par RMC Sport, un accord total existe entre le Paris SG et le clan Kvaratskhelia.

« Un accord total existe entre le PSG et le Géorgien. Des négociations sont en cours entre toutes les parties, alors que Paris essaie toujours de trouver la meilleure formule. Le président napolitain Aurelio de Laurentiis a, lui, accepté le départ de son ailier », explique le média sportif. N’étant pas disposé à s’aligner sur les 80 millions d’euros attendus par le club italien, le champion de France en titre serait en train de chercher un montage alternatif pour s’attacher les services du Géorgien.

« Comme évoqué vendredi, cela pourrait prendre la forme d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert autour de 70 millions d’euros, avec différents bonus », précise la source métropolitaine. Alors que Marco Asensio et Randal Kolo Muani pourraient partir cet hiver, Luis Enrique pourrait voir son groupe renforcé avec le talentueux ailier géorgien de 23 ans.