Brest – PSG : Les compos officielles tombent ! Luis Enrique dribble tout le monde

À une heure du coup d’envoi du barrage aller de Ligue des Champions entre le Stade Brestois et le PSG, l’UEFA a dévoilé les compositions officielles d’Éric Roy et Luis Enrique.

Brest – PSG : Kvaratskhelia sur le banc, Ruiz titulaire

Le barrage tant attendu entre clubs français des barrages de l’UEFA Champions League entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain a lieu ce mardi à 18h45. Cette rencontre constitue le match aller d’un 16ᵉ de finale en double confrontation. Pour la première fois de son histoire, le Stade Brestois prend part à une campagne européenne.

Auteur d’un parcours honorable, le club breton a terminé 18ᵉ du classement général de cette C1, lui ouvrant ainsi les portes des barrages pour accéder aux huitièmes de finale. Sous la houlette d’Éric Roy, Brest a récolté 13 points grâce à 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Ludovic Ajorque et ses coéquipiers ont su se montrer solides en dominant Sturm Graz (2-1) et le RB Salzbourg (0-4), tout en tenant tête au Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre (1-1).

De son côté, le PSG a connu un début de compétition difficile avant de redresser la situation en remportant ses trois dernières rencontres. Portés par un Ousmane Dembélé en forme, les Parisiens ont enchaîné des victoires convaincantes face au RB Salzbourg (0-3), Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4), terminant ainsi à la 15ᵉ place du classement avec 13 points. Cette affiche 100% française est donc très attendue. Chaque entraîneur a donc pris soin d’aligner son meilleur onze possible pour les quarante cinq premières minutes.

Au PSG, alors que l’on s’attendait à voir débuter la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia, l’entraîneur des Rouge et Bleu a préféré miser sur la stabilité. Luis Enrique a ainsi décidé d’aligner son équipe type habituelle. Ainsi, Fabian Ruiz remplace Warren Zaire-Emery au milieu de terrain, aux côtés de Vitinha et Joao Neves.

Désiré Doué garde sa place en attaque avec Bradley Barcola et Ousmane Démbélé, qui évoluera en pointe, en position de faux neuf. Pas de changement aux autres postes puisque Gianluigi Donnarumma est titulaire dans les buts, devant une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Tandis que les côtés sont occupées par Achraf Hakimi, à droite, et Nuno Mendes, à gauche.

De son côté, Éric Roy a opté pour un schéma tactique en 4-3-3. Marco Bizot sera dans les buts. La défense sera composée de Julien Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko. Au milieu de terrain, Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti auront la charge d’alimenter l’attaque, où l’on retrouvera Romain Del Castillo, Martin Satriano et Jérémy Le Douaron.

La Composition de Brest

Gardien : Marco Bizot

Défenseurs : Kenny Lala, Brendan Chardonnet (capitaine), Lilian Brassier et Bradley Locko

Milieux de terrain : Hugo Magnetti, Pierre Lees-Melou et Mahdi Camara

Attaquants : Romain Faivre, Martin Satriano et Jérémy Le Douaron

Le onze de départ du Paris SG

Gardien : Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos (capitaine), Willian Pacho et Nuno Mendes

Milieux de terrain : Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves

Attaquants : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.