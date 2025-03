FC Nantes : Coupe Gambardella, cruelle désillusion du FCN

Le FC Nantes est en pleine tourmente après une réclamation du Racing CF qui pourrait entraîner son exclusion de la Coupe Gambardella. Initialement qualifiés pour les quarts de finale, les Canaris risquent désormais une cruelle désillusion.

La qualification du FC Nantes remise en question

Alors que le FC Nantes brille avec ses jeunes talents issus du centre de formation, l’équipe U19 pourrait voir son parcours en Coupe Gambardella brutalement stoppé. Après une victoire convaincante contre le Racing Club de France (2-0), les Nantais devaient affronter Amiens le 30 mars en quart de finale. Mais une réserve déposée par le club francilien met en péril la qualification du FCN.

Le cœur du différend repose sur la présence de Doumbia Broulaye Koné sur la feuille de match. Ce dernier, habituel membre de l’équipe réserve évoluant en National 3, a joué le match de Gambardella, une situation contestée par le Racing CF. Selon Samuel Fénillat, directeur du centre de formation nantais, le Racing soutient qu’il était inéligible, car ayant disputé une rencontre de National 3 le week-end précédent. Cependant, les Canaris affirment que la réglementation permet à Koné d’être aligné, en raison de son statut de joueur surclassé.

FCN : Une décision attendue de la FFF

Ce dossier sensible sera examiné par la Fédération Française de Football ce vendredi. Le FC Nantes reste optimiste et se base sur une disposition réglementaire qui pourrait invalider la plainte du Racing CF. Toutefois, l’incertitude demeure, et une éventuelle disqualification représenterait un coup dur pour les jeunes Nantais.

Le verdict à venir pourrait bien redéfinir l’avenir des Canaris dans cette compétition tant convoitée.