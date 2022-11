Stade Rennais : Le SRFC tient déjà sa future star au milieu

Publié par Thomas le 04 novembre 2022 à 14:37

Si le Stade Rennais a recruté le Portugais Xeka pour pallier à la blessure de Santamaria, le SRFC a sans doute trouvé sa perle rare du côté de son centre de formation.

Stade Rennais : La folle montée en puissance de Lesley Ugochukwu

Souvent actif sur le marché des transferts, le SRFC dispose également d’une arme redoutable pour parfaire son effectif au fil des saisons, son centre de formation. À l’instar de joueurs comme Ousmane Dembélé ou Eduardo Camavinga, les Rouge et Noir ont souvent mis en lumière de jeunes talents qui ont par la suite brillé sur la scène européenne. Depuis l’arrivée de Bruno Genesio, cette tendance s’est davantage développée, sous l’impulsion d’une philosophie plus tournée vers l’avenir, en témoignent les émergences d’Adrien Truffert et Warmed Omari lors de l’exercice passé. Mais cette saison, c’est au milieu de terrain que la formation rennaise se distingue.

Si le très précoce Désiré Doué signe un début de carrière rocambolesque à seulement 17 ans, une autre pépite commence également à faire son trou dans l’entrejeu du Stade Rennais, Lesley Ugochukwu. Régulièrement aligné dans un rôle de sentinelle en Ligue Europa pour palier à l’absence de Xeka (non qualifié), le jeune talent de 18 ans livre à chaque fois des prestations sérieuses, saluées par la critique. Solide physiquement mais également habile à la relance, même sous pression, le Franco-Nigérian gagne progressivement sa place dans le onze de Bruno Genesio et pourrait titiller la hiérarchie à ce poste. Sur le banc hier soir contre Larnaca, Ugochukwu a une nouvelle fois fait sensation après son entrée lors de la dernière demi-heure, rappelant qu’il est un candidat sérieux à ce poste.

SRFC Mercato : L’Europe déjà aux aguets pour Ugochukwu

Logiquement, la montée en puissance cette saison du milieu défensif n’est pas passée inaperçue en Europe et plusieurs clubs commencent déjà à s’intéresser à lui. Sous contrat jusqu’en 2025 au SRFC, Lesley Ugochukwu est entré dans le viseur de l’AC Milan, qui cherche à rajeunir son entrejeu pour 2023. En Premier League cette fois-ci, c’est Arsenal qui avait montré de l’intérêt l’été dernier, mais était tombé sur un Florian Maurice intransigeant financièrement. Coté à "seulement" 4 millions d’euros sur le site Transfermarkt, le joyau rennais devrait rapidement voir sa valeur augmenter ces prochains mois.