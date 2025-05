Mercato : L’OM accélère pour un chouchou du LOSC !

L’OM fonce sur un protégé du LOSC en vue du prochain mercato estival. Les négociations sont en cours entre les deux parties.

Mercato OM : Un milieu de terrain du LOSC se rapproche de Marseille

Après la qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les dirigeants phocéens accélèrent certains dossiers pour renforcer l’effectif de l’équipe lors du prochain mercato estival. Une pépite du LOSC serait notamment dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen met les bouchées doubles pour s’attacher les services d’Angel Gomes, le milieu de terrain anglais qui évolue actuellement au LOSC. Le meneur de jeu est en fin de contrat en juin prochain et se dirige vers un départ gratuit cet été. Les dirigeants lillois lui ont proposé des offres de prolongation de contrat, mais il refuse de poursuivre sa carrière avec les Dogues.

La Provence confirme que les dirigeants marseillais et Angel Gomes sont en pleine négociation et pourraient bientôt trouver un accord définitif. Le président de l’OM, Pablo Longoria et son acolyte, Mehdi Benatia veulent réaliser ce joli coup pour renforcer l’entrejeu de l’équipe de Roberto De Zerbi. Ce dernier aurait aussi validé le profil de l’international anglais.

Angel Gomes est encore en pleine forme. Cette saison, le crack lillois a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues. L’Olympique de Marseille doit toutefois être prudent pour réussir ce coup, car la concurrence est rude. Selon le média italien Il Messaggero, l’AS Roma serait prête à lui offrir un contrat de cinq ans et une belle prime à la signature.

Angel Gomes est aussi pisté en Angleterre. Selon les informations de Caughtoffside, il serait sur les tablettes de Manchester United et Tottenham. Les Red Devils auraient entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Le technicien du club mancunien, Ruben Amorim, insiste pour son retour à Old Trafford. Les Spurs aussi visent le jeune joueur anglais.