Mercato OM : L’Inter lance un ultimatum pour Luis Henrique

Très intéressé par le profil de Luis Henrique, l’Inter Milan ne compte pas pour autant se ruiner pour attirer l’attaquant brésilien. En pleines négociations avec l’OM, le club italien s’est fixé une ligne rouge à ne pas franchir.

Mercato OM : 20M€ ou rien pour Luis Henrique

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Luis Henrique pourrait disputer son dernier match sous le maillot de l’Olympique de Marseille ce samedi soir contre le Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan tente de convaincre Pablo Longoria et Medhi Benatia de lui céder l’attaquant de 23 ans.

Lisez aussi : Mercato : Douche froide de l’OM pour Luis Henrique

À voir Mercato : Le coup de génie du PSG pour Cristhian Mosquera !

Pas forcément opposés au départ de l’international brésilien, les dirigeants de l’OM se montrent tout de même gourmands et exigent au moins 30 millions d’euros pour laisser partir leur numéro 44. Mais ce samedi, La Gazzetta dello Sport rapporte que les Nerazzurri veulent toujours signer Luis Henrique dès l’ouverture du prochain mercato estival, sans se ruiner.

En effet, le journal italien indique que l’Inter a informé la direction marseillaise qu’il n’ira pas au-delà de 20 millions d’euros dans ce dossier. Toujours selon la même source, Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter Milan, veut le joueur dans son groupe avant le Mondial des Clubs, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet prochain. L’OM devra donc accepter cette offre ou le deal ne se fera pas. L’OM ne semble pas pressé dans les négociations, surtout que d’autres clubs pointent le nez pour le Brésilien.

La Juventus et Nottingham Forest arrivent pour Henrique

Alors que les pourparlers n’avancent pas entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues de l’Inter Milan, la Juventus Turin et Nottingham Forest seraient désormais à l’affût et pourraient prochainement passer à l’offensive pour recruter Luis Henrique.

Lisez aussi : OM : Luis Henrique, son contrat à l’Inter Milan dévoilé !

À voir OL : Textor rassure les supporters avant d’affronter Angers

D’après Foot Mercato, le club anglais serait même prêt à s’aligner sur la demande de l’Olympique de Marseille pour le natif de Joao Pessoa. De son côté, le joueur, qui a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, aurait déjà fait son choix. Après avoir négocié les détails de son futur contrat avec les dirigeants de l’Inter, le partenaire de Mason Greenwood aimerait rejoindre le club de Marcus Thuram.