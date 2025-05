LDC: Coup de tonnerre à l’Inter avant la finale face au PSG

À un peu plus d’une semaine de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG à l’Allianz Arena de Munich, la sérénité n’est pas de mise du côté de l’Inter Milan. Explications.

Simone Inzaghi affole l’Inter avant la finale de C1 contre le PSG

À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena de Munich, l’Inter Milan est secouée par une folle rumeur concernant son entraîneur Simone Inzaghi. La presse locale explique notamment que le coach des Nerazzurri pourrait quitter son poste au lendemain du choc contre les hommes de Luis Enrique pour s’engager avec Al-Hilal.

En effet, selon les informations relayées par La Gazzetta dello Sport, après avoir limogé Jorge Jesus, le club saoudien aurait jeté son dévolu sur l’entraîneur de l’Inter pour prendre en charge son équipe première. Le journal transalpin révèle même qu’un contrat mirobolant attendrait Simone Inzaghi à Riyad, avec un salaire de 20 millions d’euros par saison.

Toujours selon la même source, les négociations auraient commencé dans le plus grand secret entre les deux parties, il y a plusieurs semaines. Le président de l’ancien club de Neymar Jr, Fahad Bin Saad Bin Nafel, aurait personnellement rencontré le technicien italien dans un hôtel milanais en avril passé. Depuis, les contacts se seraient intensifiées et les dirigeants saoudiens et les représentants de Simone Inzaghi.

Des médias du Golfe assurent même qu’un accord serait tout proche d’être trouvé, Al-Hilal souhaitant l’arrivée de son nouvel entraîneur avant la Coupe du monde des clubs, un objectif prioritaire pour les pensionnaires du Kingdom Arena. Et ce n’est pas le dernier déplacement de la famille Inzaghi qui vient démentir cette grosse rumeur.

la famille de Simone Inzaghi attendue à Riyad

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Simone Inzaghi est-il en train de passer de passer ses dernières semaines sur le banc de l’Inter Milan ? Alors que le nom du tacticien de 49 ans est cité du côté d’Al-Hilal pour succéder à Jorge Jesus, la famille de Simone Inzaghi aurait programmé un voyage à Riyad dans les prochains jours.

En effet, selon les informations du média saoudien Arriyadiyah, des représentants de la famille Inzaghi seraient attendus dans la capitale de l’Arabie Saoudite pour découvrir les lieux pour une éventuelle arrivée lors du prochain mercato estival. Une information confirmée par La Gazzetta dello Sport.

Face à un défi financier colossal et une aventure sportive inédite, le coach pourrait être tenté de tourner la page. À quelques jours d’affronter le PSG en finale de la Ligue des Champions, la sérénité n’est donc pas de mise à l’Inter Milan. De bon augure pour le Paris SG ? Rendez-vous dans neuf jours à Munich.