Mercato : Le PSG officialise une prestigieuse signature !

À neuf jours de sa finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich, le PSG a officialisé une gigantesque signature en son sein ce jeudi après-midi.

Mercato : Le PSG tient son directeur sportif

L’aventure va continuer entre le PSG et Luis Campos. Après l’entraîneur Luis Enrique, c’est désormais au tour du conseiller sportif de fixer définitivement son avenir dans la capitale. Après plusieurs mois de négociations, de rumeurs et de rebondissements, la signature tant attendue est enfin bouclée. Arrivée en juillet 2022 pour remplacer Leonardo avec un rôle particulier de conseiller football, le dirigeant possède un bilan qui parle pour lui.

Le PSG a donc pris la résolution de prolonger son contrat qui expirait le 30 juin prochain. Dans un communiqué de presse, le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi que Luis Campos a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2030.

« QSI, l’un des groupes d’investissement les plus influents au monde dans le domaine du sport (…), annonce aujourd’hui la prolongation du contrat de Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du groupe jusqu’en juin 2030 », écrit l’actionnaire majoritaire du PSG.

Une nouvelle qui réjouit énormément Nasser Al-Khelaïfi, lui, qui n’a jamais caché son souhait de voir Campos poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. « Nous sommes très heureux de renouveler Luis Campos. Nous construisons un projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années », a commenté le président du club de la capitale française.

De son côté, le principal concerné s’est dit « ravi de poursuivre son aventure avec QSI jusqu’en 2030 » et « impatient de continuer à écrire l’histoire du Groupe dans les années à venir. »

Pouvoirs renforcés pour Luis Campos

Luis Campos ne s’occupera pas que du Paris Saint-Germain. Conseiller Football du PSG avec à sa charge l’organisation, le recrutement et la performance de l’équipe professionnelle masculine conduite par Luis Enrique, l’homme de 60 ans devient désormais « Conseiller Sportif » de QSI, l’actionnaire principal du PSG.

Outre le club parisien, le groupe qatari possède également des parts dans le club portugais de Braga et envisage de racheter Malaga, club espagnol de deuxième division. Mais QSI a aussi été approché par la NBA en vue de la création d’une franchise de basket à Paris et pourrait aussi investir dans le MMA selon certaines rumeurs.

Des projets qui concerneront désormais Luis Campos. En effet, le communiqué officiel de QSI précise que Campos « continuera à superviser la stratégie sportive du groupe QSI dans son ensemble – y compris le football masculin du Paris Saint-Germain et le conseil auprès du SC Braga. » INFO L'ÉQUIPE.



Toujours selon le même communiqué, il jouera également « un rôle clé dans l’identification de nouvelles opportunités d’investissement dans le football multiclubs, les actifs sportifs internationaux et les talents de haut niveau. À ce titre, il poursuivra sa mission en matière de détection de talents, de recrutement et de tout sujet lié aux talents sportifs au sein du Groupe. »