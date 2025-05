Mercato : L’OM et Naples s’arrachent un crack d’Arsenal

L’OM et Naples sont en lutte pour s’attacher les services d’un jeune défenseur polonais. Arsenal demande 40 millions d’euros pour sa pépite.

Mercato : Un défenseur polonais sur les tablettes de l’OM et de Naples

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi exige des renforts cet été pour passer à une défense à quatre la saison prochaine. L’Italien a beaucoup bricolé dans ce secteur durant la saison en raison des blessures et des performances décevantes de certains joueurs.

Les dirigeants marseillais dégotent une pépite en Angleterre. Selon les informations de Foot Mercato, le nom de Jakub Kiwior circule dans les couloirs de la Commanderie. L’international polonais évolue actuellement sous les couleurs d’Arsenal en Premier League et montre de belles qualités en défense.

En manque de temps de jeu en raison de la forte concurrence chez les Gunners, il aurait décidé de chercher une novelle destination cet été pour s’imposer. Cette saison, Jakub Kiwior a profité des absences de certains cadres et a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec le club londonien. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. L’international polonais a de l’expérience en Ligue des Champions et pourra aider l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Jakub Kiwior a déjà disputé cette compétition européenne avec Arsenal cette saison et atteint les demi-finales avant d’être éliminé par le PSG. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du Polonais est estimée à 22 millions d’euros. Arsenal est ouvert au départ de sa pépite en cas d’offre alléchante. Les dirigeants anglais attendent une offre de 40 millions d’euros.

La direction de l’OM étudie la piste et envisagerait de passer à l’attaque cet été. Mais un autre concurrent de taille pourrait damer le pion aux Marseillais. Selon les informations du Daily Mirror, Naples serait en pole position sur ce dossier. Cette formation de Serie A se serait déjà renseignée sur la situation du roc polonais. Et ce n’est pas le seul prétendant. La Juventus Turin et l’AC Milan sont également à l’affût.